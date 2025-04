El condimento milenario que ayuda a reducir el estrés y potencia la memoria

La memoria es una capacidad fundamental del cerebro que nos permite almacenar, procesar y recuperar información, por lo que mantenerla en óptimas condiciones es clave para el bienestar emocional y cognitivo. En relación con esto, cada vez surgen más alternativas naturales para incorporarlas a la rutina diaria y, en esta oportunidad, se da a conocer un condimento que, además de ser un aliado en la cocina, posee propiedades que favorecen la salud cerebral, al ayudar a mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

Se trata del azafrán, una especia ampliamente utilizada en la cocina para aportar color y sabor a los platos. Sin embargo, este condimento, que se obtiene de los estigmas de la flor de la planta Crocus sativus, no solo es valorado por sus cualidades culinarias, sino también por sus beneficios medicinales. Gracias a su riqueza en compuestos bioactivos, es usado en fitoterapia como una planta con propiedades que favorecen la salud cerebral y el bienestar emocional.

El azafrán para mejorar la memoria

Según dio a conocer la revista especializada Cuerpo Mente, diversos estudios científicos avalaron los beneficios terapéuticos del azafrán en los últimos años y uno de los más destacados es su potencial antidepresivo. Sobre esto, investigaciones publicadas en Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry demostraron que una dosis de 15 mg de azafrán, administrada dos veces al día, puede ser efectiva en el tratamiento de la depresión leve.

Además, un metaanálisis de 2019, que analizó once estudios aleatorizados, confirmó que esta especia no solo es más efectiva que el placebo, sino que también ofrece resultados similares a los de otros antidepresivos sin los efectos secundarios asociados a los fármacos tradicionales.

Otro de sus beneficios más estudiados es su capacidad para potenciar la memoria y mejorar las funciones cognitivas. Resulta que la crocina, uno de los compuestos activos del azafrán, demostró ser eficaz en personas con Alzheimer, al ayudar a favorecer la retención de información y el rendimiento mental. Además, los estudios indican que sus efectos pueden ser comparables a los de ciertos fármacos utilizados para tratar esta enfermedad, pero con la ventaja de ser una alternativa natural sin los efectos adversos de los medicamentos convencionales.

Otros beneficios del azafrán para la salud

Protector contra tóxicos

El consumo habitual de azafrán contribuye a la protección de varios órganos del cuerpo, entre los que se incluyen el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones y los pulmones, frente a sustancias tóxicas de origen natural o artificial. Este efecto se debe a su potente capacidad antioxidante, ya que los flavonoides presentes en el azafrán ayudan a neutralizar los radicales libres generados en los procesos de oxidación del organismo.

Reduce el apetito

El azafrán también puede jugar un papel clave en el control del peso, puesto que ayuda a disminuir el apetito de manera natural. Su uso en forma de extracto, en dosis de 175 mg diarios, mostró resultados prometedores en estudios científicos. En 2017, una investigación realizada por científicos iraníes confirmó que tanto la crocina, uno de los compuestos activos del azafrán, como sus extractos acuosos, tienen la capacidad de reducir el hambre y mejorar parámetros asociados a la obesidad, como la circunferencia abdominal y la composición de la masa grasa corporal.

Mejora el síndrome premenstrual

El azafrán demostró ser eficaz en la reducción de los síntomas del síndrome premenstrual. Un estudio publicado en An International Journal of Obstetrics and Gynaecology reveló que consumir 30 mg diarios, repartidos en dos dosis, puede mejorar el estado de ánimo, aliviar el dolor y reducir la sensibilidad mamaria en esta etapa del ciclo menstrual.

Cuidado de la piel

El azafrán también encontró su lugar en la cosmética gracias a sus propiedades antioxidantes y fotoprotectoras. Como ingrediente en cremas y productos de cuidado de la piel, se emplea para calmar irritaciones, aliviar el picor, proteger contra los efectos nocivos del sol y mantener una adecuada hidratación.

Recuerde que, antes de incorporar cualquier nuevo alimento a su dieta, es aconsejable consultar con un médico especialista.