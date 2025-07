El médico que estudió a los “súperancianos” y encontró el secreto de la longevidad

Cuando el cardiólogo Eric Topol atendió por primera vez a la señora L.R., quien tiene 98 años, algo le llamó la atención. Al notar que no había un pariente acompañándola, le preguntó cómo había llegado al centro médico.

“Había conducido ella misma. Pronto aprendería mucho más de esta dama excepcionalmente vibrante y saludable, que vive sola, tiene una extensa red social y disfruta de su soledad”.

Topol, quien es el fundador y director de Scripps Research, un reconocido instituto de investigación médica en Estados Unidos, tiene una amplia carrera como científico y autor.

Su libro más reciente, "Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity" (“Superancianos: Un enfoque basado en la evidencia sobre la longevidad”), fue elogiado por destacados científicos, entre ellos, algunos premios Nobel.

“Este libro revelador muestra que el secreto de la longevidad no reside en el milagro de las pastillas antienvejecimiento, sino en avances científicos revolucionarios”, escribió la bioquímica Katalin Kariko, ganadora del Nobel de medicina 2023.

En conversación con BBC Mundo, el médico de 71 años advierte sobre mitos y pseudociencia, sobre “un montón de afirmaciones falsas que están circulando, suplementos antienvejecimiento de los cuales no se tiene evidencia, y procedimientos y terapias, que se venden sin ninguna base” científica.

“Tal vez, algún día tengamos una píldora mágica, pero lo cierto es que no la tenemos, ni siquiera estamos cerca”, afirma. Su objetivo es dar a conocer lo que la ciencia ha demostrado, con hechos, datos y evidencia, que “funciona” en el proceso de envejecer saludablemente.

A continuación la entrevista con el médico que nos habló desde Estados Unidos.

Comienza su libro presentándonos a una de sus pacientes, la señora L.R. ¿Qué nos dice su historia sobre los “superancianos”?

Ella es el prototipo porque tiene 98 años y está totalmente intacta en todos los sentidos y eso no está en sus genes. Todos sus familiares, sus padres y sus hermanos murieron cuando eran quincuagenarios o sexagenarios.

Eso ya lo habíamos aprendido en un estudio que hicimos de gran alcance: estas personas que alcanzan un estado increíble, saludable, de envejecimiento, en su recorrido hasta llegar a los 100 años, no es que, en general, formen parte de un patrón de familia.

No solo el ejercicio aeróbico es positivo, también lo es el entrenamiento de fuerza y equilibrio, dice el doctor Eric Topol (en la foto) Getty Images

Ella representa eso porque toda su vida se ha cuidado no solo en términos de actividad física y alimentación, sino que también tiende a tener una disposición muy alegre, lo que va de la mano con las muchas interacciones sociales que ha construido. Tiene varios pasatiempos, pinta al óleo, ha ganado premios.

Es una persona increíble, cálida y llena de energía. Justo la semana pasada (última semana de mayo), la tuve en una conferencia grande. En sus 98 años de vida, nunca había estado en un escenario. Tenía a toda la audiencia deleitada.

A eso es que deberíamos aspirar todos, a un envejecimiento saludable. Ese es el objetivo y creo que, con el tiempo, llegaremos allí, en vez de convertirnos en adultos mayores, como sucede en la mayoría de los casos, con enfermedades crónicas y dolencias graves relacionadas con la edad.

Qué bonita experiencia para ella la de estar en un escenario, ¿no?

Sí, estuvo maravillosa, estaba muy nerviosa, pero no te habrías dado cuenta.

Mencionó el estudio (lanzado en 2007) que hizo junto a sus colegas. En él pasaron más de seis años secuenciando los genomas de alrededor 1.400 octogenarios o mayores sin problemas de salud graves. ¿Qué descubrieron?

En primer lugar, (los participantes) son personas muy difíciles de conseguir: no tenían que haber estado nunca enfermos (con afecciones crónicas o graves), ni estar en un régimen (a largo plazo) de medicamentos y tenían que ser mayores de 85 años. Nos tomó años encontrarlos.

Luego nos llevó un tiempo hacer toda la secuenciación de los genomas y ahí encontramos poco que explicara por qué son así.

En 2007, los investigadores del Scripps Research lanzaron el estudio que llamaron Wellderly para descubrir "los secretos genéticos" del envejecimiento saludable Getty Images

Tal vez haya un componente genético, pero no es la explicación predominante. Podría haber algo de suerte, por supuesto. Algunas personas pueden ser muy afortunadas, pero no creo que eso sea lo fundamental.

En realidad creo que la explicación principal es el sistema inmunológico, que está intacto en estas personas y así es como se protegen contra el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las cardiovasculares.

Tienen el tipo de respuesta inmune correcta para protegerlos y no reaccionar de manera exagerada. Esa es la explicación más probable.

Y claro que todos podemos lograr eso con nuestro sistema inmunológico, a través de un estilo de vida saludable: evitar una dieta que promueva la inflamación y hacer ejercicio, porque eso la reduce, como también lo hace dormir bien.

Todo encaja en este modelo del sistema inmunológico y la inflamación, la denominada inflammaging (término que funde dos palabras en inglés: inflamm de inflamación y aging, de envejecimiento) e inmunosenescencia (como se denomina al proceso de envejecimiento del sistema inmunológico).

Ha dicho que es “liberador” saber que los genes no necesariamente determinan el envejecimiento saludable. ¿Cómo podemos retrasar las enfermedades y llegar a ser “superancianos”?

Es liberador para aquellos que, como yo, tenemos una terrible historia familiar de muertes prematuras y enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento.

Con lo que contamos en este momento es con la información sobre los factores de estilo de vida (que afectan la salud), que yo llamo factores de estilo de vida +, de las personas, pero pronto tendremos perfiles de riesgo muy específicos para cada individuo.

Mantener interacciones sociales tiene efectos beneficiosos a medida que envejecemos Getty Images

Por ejemplo, poder decir que no solo tienes riesgo de padecer alzhéimer, sino poder darte información sobre cuándo.

En el pasado, podíamos decir “sí” o “no” al riesgo de un paciente de sufrir alzhéimer, pero pronto podremos decir: “Esto va a suceder cuando tengas entre 74 y 76 años si no haces nada. Mira lo que podemos hacer desde ahora sabiendo eso”.

Se trata de una evaluación muy específica del riesgo con respecto al tiempo y la exactitud, yo lo llamo pronóstico médico de precisión, y va a ser un punto de inflexión porque la gente en lugar de resistirse a los cambios de estilo de vida, a los medicamentos y a otras medidas con las que contamos actualmente, esto les dará una forma mucho mejor de prevenir.

Nunca hemos tenido algo como esto y es que nunca hemos podido realmente hacer prevención, aunque nos la pasamos hablando de eso. Hablamos de evitar que la enfermedad ocurra, en vez de, por ejemplo, después de sufrir un ataque cardíaco, prevenir que haya un segundo.

Este es un tipo de prevención completamente diferente. Por eso, para mí, lo emocionante aquí es que estamos aprendiendo la manera de lograr prevención primaria y es algo que va a mejorar gracias a todos estos nuevos avances en la ciencia del envejecimiento, así como en el procesamiento de datos con la inteligencia artificial.

Topol cree que estamos en un momento muy favorable, en parte, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para procesar datos Getty Images

Y ese es un enfoque nuevo, no solo desde la perspectiva de científicos y médicos, sino también de la nuestra, como pacientes, que a veces pensamos que la genética lo define todo y que si nuestros padres o abuelos tuvieron una determinada enfermedad, nosotros somos muy propensos a tenerla. ¿Diríamos que es un enfoque optimista?

Sí, lo es, y eso es muy importante destacarlo.

Algo que no estamos entendiendo sobre estas enfermedades comunes, relacionadas con el envejecimiento, es que cuando heredamos el genoma de nuestra madre y de nuestro padre, no es que obtengamos el uno o el otro, sino que es una mezcla de los dos y esa mezcla es diferente.

A veces puede anular el riesgo, otras veces puede acentuarlo y también puede introducir nuevos riesgos. Hemos tenido una noción muy primitiva de lo que sucede cuando se fusionan dos genomas, el de la madre y el del padre.

Y esto es muy importante porque, por ejemplo, el riesgo poligénico (predisposición genética de un individuo a desarrollar una enfermedad) es muy útil y muy fácil de conseguir ahora.

Una serie de avances tecnológicos y estudios están ayudando a los científicos a comprender el desarrollo de enfermedades asociadas con la edad Getty Images

Aunque no te dice el cuándo, dice “sí” o “no” para los cánceres comunes y enfermedades cardíacas o neurodegenerativas.

Puedes tener un riesgo poligénico alto (para una cierta dolencia), pero tus padres no lo tienen o puedes tener un riesgo poligénico bajo para una enfermedad y uno de tus padres la sufre.

Por eso creo que estamos en un despertar en el sentido de que no son solo los genes y, además, el sistema inmunológico no es algo que veamos en los genes.

El sistema inmunitario solo se puede entender mediante el examen de las células inmunitarias, de la función inmunitaria, en el laboratorio y es algo que no hacemos. Estamos en un punto ciego en este momento y es algo que tenemos que cubrir.

Considero que hemos tenido una fijación con los genes y el ADN, pero se trata de algo que es mucho más grande que eso, mucho más complejo de lo que clásicamente se visualizó.

Además, explica en el libro que varias de las enfermedades que asociamos con la vejez, pueden llegar a tomar décadas para desarrollarse. Uno puede empezar a prevenirlas o, al menos, tratar de contrarrestarlas o minimizar su impacto mucho antes de que aparezcan. ¿Es así?

Sí y ese es un punto clave. Hemos tenido la noción de que estas enfermedades pueden ocurrir rápidamente, en cuestión de meses, incluso años, pero no. Con raras excepciones, ocurre eso.

Lo cierto es que toman dos décadas o más, por lo que tenemos tiempo más que suficiente para ponernos al frente, pero no lo estamos haciendo.

Somos muy afortunados de tener este largo período de tiempo para actuar y, por supuesto, entre más rápido lo hagamos, más posibilidades tendremos de prevenirlas.

Topol recomienda tratar de entrar en una rutina de ejercicios y "cumplirla tanto como puedas, idealmente, todos los días" Imagen de Freepik

Aunque ha mencionado la importancia de la alimentación, de dormir lo suficiente y de las relaciones sociales en el proceso de envejecimiento, dice que “el ejercicio puede considerarse como la intervención médica más eficaz que conocemos”. ¿Por qué?

El ejercicio, y los datos lo confirman, es extraordinario. Si fuera un medicamento, sería el mayor avance farmacológico que pudiéramos tener.

Y no solo se trata de ejercicio aeróbico, como caminar a paso rápido o montar en bicicleta, sino también hacer entrenamiento de fuerza y entrenamiento de equilibrio. Ambos son realmente importantes.

Lo fascinante es que el ejercicio ayuda a que el sistema inmunológico sea muy saludable. Sabíamos que el ejercicio ayudaba a prevenir el alzhéimer, pero también ayuda a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Y no tiene por qué ser un ejercicio extremo, cualquier actividad que sea sostenida es buena. Todos deberíamos movernos más. Es algo que no podemos dejar de recalcar, es gratis, es sencillo.

Es cuestión de entrar en una rutina y cumplirla tanto como puedas, idealmente, todos los días.

El ejercicio no debe ser extremo. Lo importante -dice el doctor- es no dejar de moverse Getty Images

Y enfatiza que nunca es demasiado tarde para empezar. A veces se puede pensar que si no acostumbramos nuestros cuerpos a rutinas de ejercicios cuando éramos jóvenes, llegada cierta edad, ya no va a tener mucho efecto comenzar a hacerlo

No, nunca es demasiado tarde. En el libro hablo de algunas de estas personas que tienen una edad muy avanzada y se convirtieron en campeones del mundo*.

Puedes desarrollar una nueva fuerza, una nueva capacidad cardiovascular a cualquier edad, incluso hasta bien entrados los 90 años podrías revitalizarte desde el punto de vista físico.

*En su libro, el doctor menciona a Richard Morgan, de 93 años, que cuando era septuagenario comenzó a hacer ejercicio regularmente por primera vez en su vida usando una máquina de remo. “Ha ganado cuatro campeonatos mundiales de remo indoor”.

Cito un fragmento de su libro: “Resultan intrigantes los cerebros raros de los ‘superancianos’ que a los 80 años, tienen la memoria de personas de 20 años o 20 años más jóvenes”. ¿Cómo es el cerebro de los “superancianos”?

El cerebro es increíblemente saludable y hay algo que debemos tener en cuenta: la mayoría de estas personas a medida que envejecen, cuando tienen 90 años y más, desarrollan las mismas proteínas mal plegadas, como el amiloide y la tau, en el cerebro.

Y dices: “(acumulación de) amiloide y tau, deberían tener alzhéimer, no deberían poseer una capacidad cognitiva tan grande”.

Pero lo cierto es que la tienen porque no desarrollan inflamación contra esas proteínas, se adaptan y su estructura cerebral parece intacta.

El sueño profundo es importante en el proceso de envejecer saludablemente Getty Images

Esto es algo que llama la atención: ¿cómo se puede tener una función cognitiva ejecutiva tan bien conservada a una edad avanzada?

Ellos desafían las expectativas. La mayoría de la gente dice: “Para cuando tengas 90 años, vas a perder tus facultades”, pero eso no es lo absoluto cierto. Tenemos muchas maneras (para evitar perder la capacidad cognitiva) y una de las más importantes es dormir.

Cada noche, tenemos estos productos de desecho en nuestro cerebro, metabolitos que son verdaderamente tóxicos y promotores de inflamación, que necesitamos eliminar a través del llamado canal glinfático, que fue descubierto en años recientes.

Y resulta que si no tenemos un sueño profundo adecuado, el tipo de sueño de ondas lentas que se da generalmente temprano en la noche, no drenamos estos productos de desecho y básicamente les damos la oportunidad de inflamar nuestro cerebro.Por eso, tenemos que mejorar el sueño profundo para prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Acaba de mencionar un factor clave: dormir bien. ¿Qué más podemos hacer para mantener nuestro cerebro saludable?

Hacer ejercicio, tener un sueño profundo y una dieta que no promueva la inflamación del cuerpo.

Que sea una dieta basada en gran medida en plantas, como la mediterránea. Esto se ha demostrado estudio tras estudio, la alimentación de ese tipo ayuda a suprimir la inflamación en el cuerpo, al contrario que la que tiene alimentos ultraprocesados, carnes rojas y otros que son claramente proinflamatorios.

Una alimentación balanceada, rica en vegetales y frutas, es una de las claves para procurar envejecer bien (Imagen ilustrativa) Pexels

Una dieta más saludable hace una gran diferencia junto al ejercicio, al sueño y también las relaciones sociales que tenemos a medida que envejecemos. Es realmente sorprendente cuánto efecto tienen.

Y no olvidemos estar afuera, en la naturaleza, en espacios verdes. Es realmente interesante ver cómo eso no solo reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, sino que también tiene este efecto muy marcado en ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la edad.

Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no las estamos haciendo. Es más probable que las hagamos cuando sepamos cuál es nuestro riesgo específico (para una cierta enfermedad), lo cual llegará muy pronto y se volverá rutinario.

Decir, por ejemplo: “Margarita, estás muy saludable, pero contamos con los relojes de todos tus órganos, todos tus biomarcadores, tus datos y la inteligencia artificial nos dice que esta es la enfermedad a la que eres vulnerable, así que vamos a prevenirla, tenemos 15 o 18 años por delante antes de que llegue a ocurrir”.

Hacia allá nos dirigimos y es muy emocionante, nunca antes habíamos tenido esta capacidad.

Ha desarrollado su carrera como médico, investigador, autor y profesor. Al final de su libro, le da un emotivo agradecimiento a sus pacientes, algunos de los cuales sigue atendiendo. ¿Cuán importantes han sido en su vida?

Ellos son mi inspiración. Sí, sigo teniendo la consulta y me encanta verlos. A algunos de ellos los he atendido desde hace más de 30 años. Algunos incluso vienen de otras ciudades a sus citas.

Topol tiene una extensa carrera en el ámbito médico de EE.UU; en esta foto de 2015, ofrecía una conferencia Getty Images

La razón es que aprendo de ellos. Me hacen ver lo que nos está haciendo falta en la medicina, en qué hay que trabajar, me lo enseñan todo el tiempo. Aunque yo trato de ayudarlos, ellos me están ayudando a mí y eso me hace sentir muy agradecido. La señora L.R., por ejemplo, fue una gran inspiración para mí.

Nosotros habíamos hecho el estudio The Wellderly (fusión de las palabras well: bien y elderly: anciano), lo publicamos y muchas personas han utilizado nuestros datos para realizar sus propias investigaciones y hallazgos.

Y dejé un poco eso a un lado, pero luego la vi y dije: “¡Otra wellderly! Tengo que escribir un libro sobre esto porque es increíble". Es grandioso lo mucho que nos están enseñando sin darse cuenta cuando precisamente nosotros tratamos de ayudarlos.