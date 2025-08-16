El batido verde de la actriz Reese Witherspoon, una inyección de antioxidantes y nutrientes

Un batido o licuado puede ser más que una bebida refrescante. También puede a menudo oficiar de comida saludable. Además, es una preparación comparativamente fácil si tenés licuadora: hay que meter los ingredientes, licuarlos y listo.

Entre la cantidad de famosos e influencers que pululan en redes sociales, hoy elegimos a la reconocida actriz estadounidense Reese Witherspoon (entre las muchas películas que hizo se destaca “Legalmente rubia”).

En un video reciente de Instagram, Witherspoon confesó que este batido es su “imprescindible cuando he estado viajando”, especialmente después de varios días disfrutando de pizza, pasta y helado. Todos los alimentos pueden formar parte de una alimentación pero, como dice la actriz, “se trata de equilibrio”: priorizar ingredientes que te hagan sentir bien es clave, y un batido lleno de nutrientes es un buen punto de partida.

Reese Witherspoon arrives at the premiere of the AppleTV+ show "Truth Be Told" Season 3 on Thursday, Jan. 19, 2023, at Pacific Design Center in West Hollywood, Calif. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP) Willy Sanjuan - Invision

Los ingredientes del batido de Reese Witherspoon

En el video, la actriz muestra que su receta incluye manzanas, plátanos, espinacas, limón y lima (usando el jugo de estos últimos). También añade lechuga y apio, encargada junto con las espinacas de su color verde. Basta con licuar todos los ingredientes para obtener esta bebida fresca y saludable.

Beneficios nutricionales del batido

Este batido es rico en antioxidantes, gracias a ingredientes como las espinacas y las manzanas, que contienen fitoquímicos con propiedades protectoras. Además, las frutas y verduras aportan fibra, favoreciendo la salud intestinal y la saciedad. Sumado a esto, incluye alimentos hidratantes que ayudan a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Variantes y personalización

En el pasado, Witherspoon añadía agua de coco para mejorar la textura, así como pera y mantequilla de almendras para un sabor extra. La ventaja de este tipo de batidos es que son personalizables: puedes utilizar frutas congeladas, verduras, tu leche favorita y una cucharada de yogur para adaptarlo a tus gustos y a lo que tengas en la heladera.