La disminución de colágeno ocurre de manera progresiva en el organismo tras el paso de las décadas. Este fenómeno biológico altera la estructura de la dermis y la resistencia de los tejidos conectivos. El consumo de bebidas de origen vegetal aparece como una herramienta para mitigar el impacto del envejecimiento.

¿Cuál es la infusión poco conocida que estimula la síntesis proteica?

Ciertas infusiones contienen colágeno. A su vez, representan una opción sencilla de preparar y se pueden consumir a cualquier hora del día, en cualquier lugar. La revista Vogue detalló cuatro tipos de té que ayudan al cuerpo en la producción proteica. El té negro, el té rojo y el té verde contienen beneficios para la piel. Existe otra opción muy poco conocida que sorprende por sus resultados: el té blanco.

El colágeno es la proteína que más abunda en el cuerpo humano y contiene múltiples beneficios para la piel, el cabello, los huesos y los músculos. Su producción disminuye en el organismo con el tiempo, es por ello que muchas personas recurren al consumo de ciertos alimentos o a la aplicación de mascarillas en el rostro para potenciar su aumento.

Propiedades del té blanco sobre la dermis

Esta infusión nace a partir de los brotes de las hojas verdes. Los recolectores obtienen la materia prima antes de la apertura completa de la hoja. El té blanco contiene una gran cantidad de propiedades antioxidantes que potenciarán la firmeza en la piel del rostro. La mencionada publciación señaló: “Una taza de té blanco equivale a 12 vasos de jugo de naranja”. Esta variedad mantiene sus propiedades antioxidantes hasta tres veces más que los otros tipos de infusiones, debido a la presencia de polifenoles explica este fenómeno. Estas moléculas antioxidantes potencian el cuidado de la piel y reducen la aparición de las arrugas.

Variedades de hojas para el cuidado facial

Diferentes tipos de hojas contribuyen a la aparición de la proteína en el organismo de forma rápida. La diferencia principal radica en el proceso de fermentación y el estado de la hoja:

El té blanco : se prepara con brotes de hojas verdes antes de su apertura.

: se prepara con brotes de hojas verdes antes de su apertura. El té verde : utiliza hojas verdes completamente desarrolladas y tiernas sin proceso de fermentación.

: utiliza hojas verdes completamente desarrolladas y tiernas sin proceso de fermentación. El té rojo : emplea hojas en estado de semifermentación.

: emplea hojas en estado de semifermentación. El té negro: utiliza hojas fermentadas que alcanzan su máximo nivel de óxido.

Todas estas opciones actúan sobre la salud cutánea. La elección del consumidor depende del sabor y la intensidad de la infusión.

Métodos complementarios y nutrición esencial

La alimentación sólida complementa la acción de las bebidas calientes. Algunos alimentos como las patas de pollo, las carnes, las sardinas y otros pescados aumentan la proteína en el cuerpo, ya que aportan los aminoácidos necesarios para la reconstrucción de los tejidos. Algunas personas incluyen bicarbonato de sodio en la dieta con el fin de incrementar la proteína en el cuerpo. El cuidado integral de la dermis requiere hábitos constantes y una nutrición equilibrada.

