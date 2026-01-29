Cuáles son los ingredientes ideales para un desayuno nutritivo

Especialistas en salud y nutrición coincidieron en una serie de alimentos ideales para un desayuno saludable, que no solo genere saciedad, sino, también, contribuya a la pérdida de peso.

Dentro del plan nutritivo deben estar la avena, yogur natural, frutas secas y secos y semillas. Al combinarse estos elementos, la primera comida del día será saludable, rica en proteínas y minerales y, de mantenerse en el tiempo, incidirá en el peso corporal.

La inclusión de frutas es fundamental para tener un desayuno saludable (Pixabay)

La intención es que al mezclar estos productos, sumados al huevo, aceite de oliva y otras grasas saludables como la palta, la persona se sentirá más liviana y con la saciedad necesaria para no picotear productos ultra procesados antes del almuerzo.

Además de la alimentación saludable, que incluye el hábito de respetar a rajatabla las cuatro comidas del día, los expertos remarcaron que para la pérdida de peso se debe consumir menos energía de la que el cuerpo necesita para obligarlo a recurrir a las reservas, principalmente, las grasas.

Los tres pilares fundamentales de una correcta alimentación

Otro eje central es la crononutrición, disciplina que analiza el impacto de los horarios en las que se lleva a cabo las cuatro comidas diarias. Investigaciones del centro Rowett Institute de la Universidad de Aberdeen señalan que desayunar temprano mejora sustancialmente el metabolismo y la regulación glucémica, superando en eficacia al ayuno intermitente que omite la primera comida.

A su vez, se subrayó que la alternancia con las legumbres no solo le otorga una variedad al menú diario, sino que potencia la salud de la microbiota intestinal. En conjunto, estos factores demuestran que el desayuno más recomendable no es el que menos calorías aporta, sino aquel que proporciona energía real.

La visión de Harvard sobre cómo desayunar de manera saludable

Monique Tello, médica del Hospital General Massachusetts e instructora clínica en la Universidad de Harvard, enfatizó en las proteínas como una piedra angular para un buen y correcto desayuno.

“La clave es un menú rico, saludable y nutritivo que combine fibras, proteínas, minerales y vitaminas. Específicamente, debe estar conformado por frutas, verduras, cereales integrales (sin procesar), proteínas y grasas saludables”, subrayó la experta.

El desayuno debe contener frutas y grasas saludables (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Por otra parte, Tello indicó que el menú puede incluir una taza de frutas variadas, a la que se le pueden añadir vegetales como una zanahoria. “Hay fibra en la fruta y azúcares vegetales en su forma natural, sin mencionar las grasas saludables en las nueces y las proteínas en el yogur. Un yogur bajo en azúcar nos dejará más satisfechos, durante más tiempo. No tendremos el pico de insulina que provoca la sensación de hambre”, cerró la especialista.