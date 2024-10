¿Hay que cortarse el pelo con la luna llena? Qué dicen los expertos

Escuchar

Existe una creencia que fue pasando de generación en generación y se trata de la influencia que tienen las fases de la luna en el crecimiento del cabello. En el mundo, los agricultores -y las abuelas- vincularon estos ciclos con las cosechas, pero en tema del cuidado capilar este debate está abierto.

Uno de los pensamientos populares sobre el corte de cabello es que durante la fase de Luna nueva es poco favorable que se haga un cambio en el pelo, ya que este podría debilitar las fibras capilares y aumentar su caída.

Sin embargo, algunas personas creen que es una buena oportunidad para eliminar las energías negativas y renovar su imagen personal. En otro lugar está la Luna creciente: en esta etapa la energía lunar aumenta gradualmente y según la creencia que existe cortar el cabello durante esta fase, se asocia con un crecimiento más rápido y saludable.

Algunos consideran que las fases lunares pueden afectar el crecimiento del cabello. Foto: Pexels

La Luna llena es la que la gran mayoría de personas esperan para hacerle una renovación a su pelo, es por eso que muchos dicen que esta es la más propicia, ya que crece abundantemente, sano y brillante. Mientras que en Luna menguante, la energía comienza a disminuir y cortar el cabello en esta fase, es ideal para aquellos que desean controlar el volumen o mantener un estilo por más tiempo, ya que la melena suele crecer lentamente.

Estos mitos que han existido durante años, muchas personas lo ponen en práctica, pero para otras es solo una creencia y esta no influye en nada. Marcela Aristizábal, CEO de “Frutos Salvajes” explica que este pensamiento va más arraigado a la traducción que en la ciencia.

“La relación entre las fases lunares y el cabello es más una cuestión de creencias que de ciencia”, comenta Aristizábal y agrega que no existen estudios científicos que avalen esto, pero sí hay comentarios de personas a las cuales les ha funcionado, pero para ella el cuidado es fundamental, para tener una melena sana y sin caídas.

“No hay evidencia científica, pero sí muchos testimonios de personas que la siguen. Lo que sí existe es el cuidado que le damos a nuestro cabello cuando seguimos estas indicaciones”, añade.

El calendario lunar indica cuál es el mejor momento para cortarse el pelo Freepik

Por otro lado, Alberto Arévalo, responsable de la Academia de Madrid de Schwarzkopf Professional, detalla lo siguiente: “La realidad es que no existe ningún estudio científico que asegure la influencia de la luna en el cuidado del cabello. Sin embargo, según la cultura popular, en caso de tener el cabello dañado, sin brillo y seco, se dice que es aconsejable aprovechar la fase de luna llena para cortarlo porque conseguiremos un pelo más sano, brillante y fuerte”.

Aunque esto ha existido desde hace décadas, para quienes practican este método no se ven disuadidos y aunque no hay un estudio que compruebe la veracidad de esto, muchas personas creen que sí funciona. “No hay verdades absolutas; si no crees, no sucede. Debes creer. En un contexto donde más personas buscan opciones naturales y respetuosas con el cuerpo, el enfoque lunar ha ganado popularidad”, añadió Aristizábal. La especialista recomienda despuntar el cabello con frecuencia, usar aceites naturales y evitar cortarlo durante la menstruación, ya que esta es otra creencia popular que sigue aún vigente.

EL TIEMPO (GDA)