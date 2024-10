La insólita razón por la que le dijeron que no en una entrevista de trabajo

Escuchar

Quizás uno de los momentos más importantes durante la en búsqueda de un trabajo, es cuando lo llaman a la entrevista, ya que esta es una oportunidad para quedarse con el empleo y hablar de sus competencias y experiencia.

Hace unos días se volvió viral una historia de TikTok, en la que una reclutadora española, llamada Alba Vilches, contó lo que le había ocurrido con un joven que buscaba trabajo y que fue acompañado a la entrevista por su madre. “De las peores cosas que me pasaron en una entrevista es que una madre quiera entrar con su hijo. Si me pasó y no una o dos veces, fueron muchas”, comentó Vilches.

Según lo que comentó la mujer, el primer episodio ocurrió cuando llamó a un joven interesado por un empleo para hacerle una entrevista y para su sorpresa la mamá no lo dejó entrar, algo que jamás había visto y le llamó mucho la atención. “La primera vez, yo estaba buscando a mi candidato, salí a una de las salas en la que había varias personas esperando para diferentes procesos de selección. Había una señora mayor al lado de un chico y era el mismo del curriculum, así que lo llamé”, dijo.

Tener una entrevista de trabajo de forma física es uno de los momentos más importantes, ya que es donde el candidato puede demostrar su talento y experiencia (imagen ilustrativa) Foto: Pe

Pero lo que ella no pensó es que al momento de llamar al joven, la madre se levantaría junto con él para ingresar a la entrevista laboral. “Llamé a Fulanito, y me dijo: ‘sí, soy yo’. Fulanito se levantó, la señora del lado también y la mujer acompañante agregó: ‘soy la madre de Fulanito y vengo a entrar a la entrevista’. Imagínense ese momento. ¿Qué estaría pasando? Evidentemente, le dije: ‘Mire, señora, es que la entrevista es para su hijo, entonces le agradecería que usted espere aquí'”, relató la responsable de recursos humanos, sobre la situación incómoda que atravesó.

La creadora de contenido le contó además a sus seguidores que ella trató de ser lo más amable posible, ya que la mamá del joven insistía en que quería entrar con él por su seguridad. “‘Yo soy su madre y él es mi hijo, yo tengo que saber dónde se mete, que le están diciendo, porque hoy en día se ve de todo en las empresas, venden mucho humo y todo es estafas’”, comentó la influencer sobre las frases con las que la madre del chico intentaba convencerla de que también tenía que estar presente en la entrevista laboral.

La reclutadora española generó este video para concientizar a otras personas sobre las formas en que los candidatos deben presentarse a una entrevista laboral (imagen ilustrativa) Foto: Pe

Pero al ver que ninguno de los dos entraba en razón, terminó por decirles: “Lo siento mucho, pero la entrevista es para su hijo, entonces entra él o aquí no entra nadie”. Rápidamente, el video de Alba se volvió viral con decena de comentarios en contra de la madre del joven postulante. “No falta la que llegue con el marido”, “Insólito que alguien no tenga el carácter para ir solo”, “Una amiga quería entrar con el novio”, “A las entrevistas se entra solo”, “Me parece fatal” y “No me imagino a un padre queriendo entrar a una entrevista con su pequeño”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de Tiktok.

Autor: Wendys Loraine Pitre Ariza

El Tiempo (Colombia)