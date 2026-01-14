La bebida baja en azúcares que es ideal para refrescarte los días de calor y solo requiere de una palta
Tomar diferentes jugos fríos en verano es una gran opción para lograr beneficios para la salud y mantenerse frescos; la receta en esta nota
- 2 minutos de lectura'
Los jugos son una de las maneras más sencillas de disfrutar de los beneficios de las frutas sin el desastre que, en ocasiones, conlleva su consumo. Sin embargo, ciertas frutas existen en esa área gris que te hace dudar si se trata de una fruta para agua o licuado.
Aunque a veces sea tratado como una verdura, la palta es una fruta. Fuentes como Healthline, mencionan que, botánicamente hablando, la palta es como una baya de una sola semilla.
Asimismo, y aunque su sabor no sea tan dulce como el de la mayoría de las frutas, la palta, agrega la misma fuente, es una fruta porque, desde una perspectiva lingüística, “es un producto pulposo proveniente de un árbol o planta que contiene semillas y puede ser consumido”.
Fuentes como Navigate Healthcare hablan del agua de palta como “una refrescante bebida baja en azúcares que, además de hidratar, ofrece una creativa variación a las aguas de frutas tradicionales”.
Se recomienda beber agua de palta durante los días calurosos para mantenerse hidratado, o después de entrenar para refrescarse.
Para que disfrutes de una bebida refrescante, diferente, y saludable, aquí te dejamos la receta de agua de palta, originalmente compartida por Navigate Health.
Ingredientes
- 1 palta pequeña, madura y sin semilla
- 75 ml de jugo de limón
- 45 g de azúcar
- Una pizca de sal de mar
- 500 ml de agua fría
- 125 ml de hielo
Preparación
- Coloca la pulpa de la palta en una licuadora.
- Agrega el jugo de limón, azúcar, sal, hielo, y agua.
- Licua hasta lograr una consistencia homogénea. Puedes agregar más agua si queda demasiado espesa, la consistencia deseada no es la de un smoothie, sino más líquida y ligera.
- Sirve con más hielo si lo deseas.
Por Lizbeth Fernández
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
- 1
Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar
- 2
Tini Stoessel compartió un álbum en bikini y encendió las redes con su cambio físico: “Qué lindo fue”
- 3
Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen
- 4
El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante