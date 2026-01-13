El magnesio ideal para eliminar el cansancio: cuál es y cómo se ingiere

Especialistas de la Universidad del Desarrollo de Chile analizaron las propiedades del magnesio para el metabolismo humano. El estudio sobre este nutriente destaca su importancia en la dieta ante la fatiga persistente. La variedad de compuestos químicos disponibles requiere una selección exacta para mejorar el rendimiento físico.

Cuál es y cómo se ingiere el magnesio ideal para la fatiga

El citrato de magnesio destaca como la variante más eficaz para combatir el agotamiento y facilitar la reducción de peso corporal. Esta presentación química del mineral combina el magnesio con ácido cítrico, lo cual permite una absorción superior en el aparato digestivo.

El experto Sebastián La Rosa explicó la importancia del magnesio

Su estructura favorece la relajación de las fibras musculares y optimiza la obtención de energía a partir de los alimentos. El compuesto actúa sobre el sistema nervioso para mitigar el estrés físico que produce el cansancio acumulado.

La eficacia de este suplemento para bajar de peso reside en su capacidad para mejorar la digestión. El citrato atrae agua hacia los intestinos, un proceso que facilita la expulsión de desechos y desinflama la zona abdominal.

El uso frecuente bajo supervisión profesional ayuda a normalizar el ritmo metabólico en individuos con dificultades para procesar grasas y azúcares. Los deportistas eligen esta forma específica del mineral debido a su rapidez para recomponer los tejidos tras esfuerzos intensos.

El citrato de magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales Labraaten - Shutterstock

Como se ingiere correctamente el citrato de magnesio

La incorporación de este suplemento al hábito diario requiere de una administración controlada para evitar complicaciones gástricas. La información provista por MedlinePlus indica que el compuesto sirve como tratamiento contra el estreñimiento ocasional.

Su mecanismo de acción retiene agua en las heces, lo cual suaviza la materia fecal y aumenta la frecuencia de las evacuaciones. Los expertos sugieren el consumo de una dosis por jornada bajo estricta vigilancia de un profesional de la salud.

Los beneficios de consumir magnesio

El período de consumo no debe superar una semana de forma autónoma. La consulta con el médico de cabecera resulta obligatoria antes de iniciar la ingesta, especialmente por el riesgo de reacciones alérgicas.

El profesional determina la cantidad exacta según las necesidades nutricionales de cada paciente y su historial clínico. La toma suele realizarse junto con líquidos para facilitar el tránsito hacia el estómago y mejorar la disolución del preparado.

Cuál es el impacto del mineral en las funciones vitales

Este nutriente esencial interviene en más de 300 reacciones bioquímicas dentro del organismo humano según datos de la plataforma MedlinePlus. La presencia del mineral garantiza el funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios periféricos.

La ingesta del mineral contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre

Su acción sostiene un sistema inmunitario saludable y protege la estructura ósea para que los huesos permanezcan fuertes con el paso de los años. El equilibrio de este compuesto mantiene constantes los latidos del corazón y previene arritmias.

Rinat Ratner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética en la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, señala la importancia de este componente: “es fundamental para múltiples funciones en nuestro organismo, entre las que se encuentran la regulación del metabolismo de la glucosa, del colesterol y de la presión arterial”.

La especialista explica que la carencia de este elemento origina cuadros de inflamación crónica. Estas condiciones clínicas derivan en patologías como la hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares graves, síndrome metabólico y diabetes tipo dos. El aporte adecuado del mineral previene estas manifestaciones y estabiliza el entorno celular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.