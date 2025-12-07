La cantidad de nueces recomendadas para exprimir al máximo sus beneficios

El consumo de nueces, valoradas por sus beneficios para la salud, genera una pregunta recurrente: ¿Cuál es la cantidad ideal para ingerir diariamente? Expertos en nutrición coinciden en que la clave está en la moderación de su consumo y sugieren una porción específica para maximizar sus propiedades sin un exceso calórico.

La respuesta, según la nutricionista Juanma Quiñones, es un puñado al día, equivalente a unos 30 gramos. Esto se traduce en aproximadamente siete u ocho nueces enteras. Dicha porción permite aprovechar las ventajas nutricionales de estos frutos secos, considerándolos un valioso complemento para la dieta.

Las nueces son ricas en Omega-3 FOTOGRAF

Entre las virtudes de las nueces se destaca su aporte de ácidos grasos omega-3 y omega-6. Estos son fundamentales para el óptimo funcionamiento del sistema nervioso y la actividad neuronal, asociándose con una mejora en el rendimiento cerebral, la capacidad de aprendizaje y la concentración.

Además, son una fuente importante de ácido fólico. Este nutriente es crucial para la buena memoria y la prevención de enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo, lo que contribuye a mantener la agilidad mental. La ingesta controlada de nueces es un aliado en la salud cerebral a largo plazo.

Sin embargo, pese a su perfil altamente beneficioso, es imperativo considerar el contenido calórico. Cien gramos de nueces peladas aportan alrededor de 600 calorías, cifra que subraya la importancia de la moderación. La nutricionista Quiñones enfatiza que, aunque sean alimentos saludables, todos contienen calorías y su consumo desmedido puede generar aumento de peso.

Los beneficios de las nueces

Por esta razón, la recomendación de un puñado diario no es arbitraria; está diseñada para que los individuos puedan gozar de los atributos de las nueces sin que el aporte energético sea un inconveniente. Un exceso en la ingesta de frutos secos puede contribuir al incremento de masa corporal, algo que diluye los efectos positivos en la salud.

Más allá de su impacto cerebral, las nueces tienen propiedades conocidas por mejorar el revestimiento de las arterias, un beneficio clave para la salud cardiovascular. Esta característica las convierte en un alimento protector que contribuye a la prevención de afecciones relacionadas con el sistema circulatorio, lo que añade valor a su consumo regular.

Las nueces son un alimento ideal para preservar la memoria

Incorporar esta medida de nueces en la dieta diaria resulta sencillo. Dada su naturaleza saciante, son una elección excelente para calmar el hambre entre comidas principales. Momentos como la merienda o un tentempié a media mañana se presentan como ideales para aprovechar sus ventajas, ofreciendo una opción nutritiva y energética que evita recurrir a alimentos menos saludables. La clave es la constancia y el respeto por la porción aconsejada para maximizar sus virtudes y disfrutar plenamente de sus efectos saludables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA