El ácido fólico, que es la versión sintética del folato, es una vitamina B que el cuerpo humano utiliza para producir células nuevas. Se encuentra en forma de pastillas o cápsulas, pero también se agrega en alimentos fortificados, como cereales de caja y pastas, entre otros. Se recomienda especialmente para mujeres que planean estar o que están embarazadas.

Por otro lado, el folato, la versión natural del ácido fólico, se encuentra en una amplia variedad de alimentos, todos necesarios para producir ADN, estimular el sistema inmunitario y crear otro tipo de material genético. Aunque suelen confundirse, vale la pena explicar que no son lo mismo. “El folato y el ácido fólico son vitaminas B9 benefician la salud de manera similar”, explicó la nutrióloga Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic: “Pero tienen diferencias importantes que debes tener en cuenta, especialmente si estás embarazada o te han diagnosticado una deficiencia de folato“.

El hígado de res es una de las principales fuentes de folatos Unsplash

Estas son algunas diferencias entre el folato y el ácido fólico, de acuerdo con los especialistas del centro médico referido:

En la digestión: mientras que el folato se procesa en el intestino delgado, el ácido fólico se metaboliza a través del hígado.

Rapidez de acción: el ácido fólico puede tardar más en actuar en el cuerpo. Si hay un exceso de consumo, podría acumularse en la sangre; el folato se absorbe de forma más rápida.

Estabilidad: el folato que tienen los alimentos se descompone fácilmente cuando se expone al calor o la luz, mientras que el ácido fólico, en su versión de suplementos y alimentos enriquecidos, es más estable.

El ácido fólico viene en versión de cápsulas o multivitamínicos Unsplash

Para qué se usa: el ácido fólico se recomienda para tratar, prevenir o revertir la deficiencia de vitamina B9 , también es útil para las mujeres embarazadas o que planean concebir.

Alimentos con folato: hígado de res, verduras de hojas verdes, como espárragos, coles de Bruselas y espinacas; frutas y jugos de fruta, especialmente naranjas y semillas como frijoles, chícharos, nueces y cacahuates, indica un documento de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por qué es importante el ácido fólico en el embarazo

A principios del desarrollo del bebé, el ácido fólico es un gran apoyo para formar correctamente el tubo neural. Además, ayuda a prevenir algunos defectos de nacimiento graves del cerebro y de la columna vertebral. “La mayoría de las vitaminas que se venden en los Estados Unidos contienen la cantidad diaria recomendada de ácido fólico (400 mcg) que las mujeres necesitan”, se indica en el sitio web de los CDC. Sin embargo, siempre es importante pedirle asesoría a un médico de confianza.

Las coles de Bruselas son una buena fuente de folato Unsplash

¿Qué pasa si no se consume suficiente folato?

Aunque un documento de los National Institutes of Health explica que es raro que las personas no coman suficiente folato, sí hay un valioso número de quienes no lo consumen: “Obtener muy poco folato puede provocar anemia megaloblástica, un trastorno sanguíneo que causa debilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, dolor de cabeza, palpitaciones del corazón y dificultad para respirar”.

