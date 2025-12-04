La hierba ancestral para agregarle al mate: da energía al cuerpo y ayuda a la digestión

El mate, arraigado en la cultura argentina como la infusión del encuentro y como un ritual diario, trasciende su preparación tradicional e incorpora nuevos sabores con distintos agregados. En la búsqueda de optimizar sus beneficios, muchos se animan a incorporar hierbas naturales, entre las cuales la menta emerge como una aliada fundamental por su notable capacidad revitalizadora para el cuerpo.

Esta hierba, reconocida mundialmente por su sabor refrescante, no solo deleita el paladar, sino que se posiciona como una forma eficaz para recuperar la energía de manera natural. Su poder energizante reside principalmente en el mentol, un componente natural que ejerce un estímulo directo sobre el sistema nervioso central.

Este efecto se traduce en un aumento del estado de alerta, una mejora significativa en la concentración y una notable claridad mental, todo ello sin afectar el equilibrio emocional de quien la consume. De esta manera, al incorporarla a la infusión se resaltan los beneficios de ambos productos.

El mate es la infusión tradicional de Argentina (Foto: Freepik) Maria Ibanez

La incorporación de menta al mate va más allá de un simple toque de frescura; se convierte en una estrategia integral para el bienestar. Uno de sus aportes más valorados es el refuerzo de la digestión. La menta ayuda a mitigar diversas molestias estomacales, tales como la hinchazón, la acumulación de gases y la acidez, facilitando un proceso digestivo más suave y confortable. Esta propiedad la convierte en un complemento ideal para disfrutar del mate después de las comidas o en cualquier momento del día donde se busque alivio digestivo.

Además de sus cualidades energéticas y digestivas, la menta posee un efecto relajante y ansiolítico. Su distintivo aroma, junto con sus propiedades naturales, contribuye a inducir un estado de calma, favoreciendo un bienestar emocional que contrarresta el estrés cotidiano. Este doble beneficio permite que el mate con menta actúe como un compañero tanto para momentos de actividad como para aquellos en los que se busca una pausa y relajación. Asimismo, se destaca por mejorar la respiración. Al actuar como un descongestionante natural, la menta facilita el proceso respiratorio, siendo particularmente útil en situaciones de resfrío, congestión nasal o alergias, brindando una sensación de alivio y despeje.

La menta tiene propiedades que ayudan al organismo (Foto: Freepik)

Transformar cada cebada de mate en una poderosa fuente de bienestar físico y mental es sencillo y delicioso. Existen diversas formas de integrar la menta al ritual matero, adaptándose a las preferencias de cada individuo. Una opción popular es utilizar hojas frescas: tras lavarlas cuidadosamente, se pueden colocar algunas directamente sobre la yerba. De esta manera, liberarán su aroma y sabor de forma progresiva con cada mate. Otra alternativa es la menta seca, fácilmente disponible en dietéticas de barrio. Esta opción se puede mezclar directamente con la yerba antes de preparar la infusión, asegurando una distribución uniforme de sus propiedades.

Finalmente, para quienes buscan un sabor más suave y homogéneo, se sugiere preparar una infusión de menta por separado y utilizarla en lugar del agua caliente tradicional para cebar el mate. Esta técnica permite una integración total de los beneficios de la menta, resultando en una bebida reconfortante y revitalizante. Con esta nueva receta, ya no hay excusas para no combatir el cansancio de la rutina. Con un toque de menta, el mate puede ser un gran aliado para encarar día a día con fuerza y entusiasmo.