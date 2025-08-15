La receta para preparar un caldo casero en 20 minutos y aliviar el resfrío

uLa influencer gastronómica Theresa von Wangenheim, autora del libro Hay una sopa para ti, recomienda una receta casera para aliviar los síntomas del resfriado común de forma rápida y natural. Este caldo puede prepararse en solo 20 minutos y combina ingredientes como: cúrcuma, jengibre, ajo y caldo de pollo, todos conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Según Theresa, esta sopa no solo descongestiona y alivia el dolor de garganta y cabeza, sino que también refuerza el sistema inmune. Perfecta para quienes buscan un remedio casero, eficaz, saludable y fácil de preparar.

Tomar caldo puede ofrecer una variedad de beneficios para la salud (Foto de carácter ilustrativo: Pixabay)

Beneficios del caldo de pollo

Según un estudio de la Universidad de West Scotland publicado en Nutrients, el caldo de pollo puede reducir los síntomas del resfriado y acortar la duración de la gripe entre 1 y 2 días. Ingredientes como ajo, jengibre y cúrcuma aportan efectos antiinflamatorios y refuerzan las defensas. Su temperatura alivia el dolor de garganta, hidrata y facilita la expulsión de la mucosidad.

Además, Medline Plus destaca que el vapor del caldo ayuda a descongestionar las vías respiratorias, mientras que su sabor estimula el apetito, convirtiéndolo en un remedio natural efectivo para recuperarse más rápido de un resfriado común.

Contiene minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio, que ayudan a fortalecer los huesos y mantener el equilibrio de electrolitos Shutterstock

Ingredientes y preparación

Calentar una cucharada de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.

Agregar media cebolla cortada en rodajas, 5 o 6 dientes de ajo picados, una cucharada de cúrcuma fresca y dos cucharadas de jengibre rallado. Revolver bien.

Tapar la olla y cocinar por 5 minutos, hasta que los ingredientes estén suaves y transparentes.

Añadir 250 gramos de lentejas rojas secas y un litro de caldo de pollo.

Esperar a que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar a fuego lento por 15 minutos, hasta que las lentejas estén blandas.

Mientras tanto, en un sartén aparte, saltear 225 gramos de espinacas con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal hasta que se ablanden.

Retirar la sopa del fuego y agregar el jugo de un limón.

Servir la sopa en porciones al gusto, añadir sal y pimienta, y acompañar con espinacas salteadas y un chorrito de aceite de ají.

El caldo de pollo con ajo, jengibre y cúrcuma es un remedio natural comprobado para aliviar los síntomas del resfriado común y acelerar la recuperación. Preparar esta sopa casera ayuda a descongestionar, hidratar y fortalecer las defensas del cuerpo.

*Por María Luisa Álvarez Mejía