Sumar colágeno: el alimento que lo aporta y reduce las arrugas

Especialistas en nutrición destacan la importancia del colágeno para evitar el deterioro de los tejidos conectivos, ya que la falta de esta proteína provoca la aparición de marcas en el rostro y debilidad en las extremidades. Supermercados y negocios de cercanía ofrecen opciones económicas para suplir esta carencia de forma natural.

¿Cuál es el alimento que aporta colágeno y reduce las arrugas?

Las patas de pollo representan un recurso efectivo para obtener esta proteína de manera directa. El portal web GastroLab define a este producto como un alimento destacado por su alta concentración de nutrientes, con una accesibilidad económica en los comercios que facilita su inclusión en el menú semanal de las familias. Tres o cuatro piezas de este alimento contienen 17 gramos de la proteína estructural necesaria para el cuerpo humano.

Las patas de pollo son una fuente alta en colágeno Shutterstock

Este ingrediente posee una gelatina natural que beneficia la regeneración de los tejidos. Un estudio de la Universidad de Nove de Jhulio, citado por GastroLab, comparó este producto con otras fuentes industriales y señalaron la forma correcta de preparación para su consumo.

La cocción lenta de estas piezas libera los componentes esenciales para que el organismo los asimile con facilidad. “Las patas de pollo cuentan con una especie de gelatina, que se produce de manera natural en esta parte, y, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Nove de Jhulio en Brasil, pueden aportar hasta cuatro veces más colágeno que las gelatinas comerciales”, sostiene el informe.

Beneficios del colágeno en la salud humana

El colágeno conforma el 80% del tejido cutáneo y su presencia reduce las arrugas al otorgar firmeza y suavidad

La función de este componente excede el plano estético y alcanza órganos vitales, ya que actúa como el sostén principal de los músculos y los huesos. Su presencia en el sistema circulatorio resulta fundamental para que la sangre se coagule de forma correcta. Los especialistas consideran este nutriente de vital importancia para prevenir problemas cardíacos. El consumo regular de estos alimentos reduce el riesgo de alteraciones en el ritmo del corazón.

La salud ósea también experimenta mejoras significativas con una dieta equilibrada. La proteína previene la pérdida de masa en los huesos y mitiga los dolores en las articulaciones, ya que los tejidos conectivos requieren un suministro constante de nutrientes para mantener su flexibilidad. El paso del tiempo afecta la producción interna y vuelve necesaria la suplementación a través de la comida. La suavidad de la piel y la resistencia de los ligamentos dependen de la estabilidad de estos niveles en el organismo. Los expertos le otorgaron una importancia central a este consumo debido a que esta proteína conforma el 80% del tejido de la piel.

Alimentos recomendados por la Universidad de Harvard

Una dieta rica en proteínas estructurales fortalece las fibras de la piel y evita la pérdida de elasticidad Freepik

La Universidad de Harvard difundió un listado con diez alimentos que estimulan el desarrollo de esta estructura en el cuerpo. Los investigadores de esta institución destacaron el caldo de huesos por su alta utilidad biológica. El sitio oficial de la universidad definió a este plato como “una forma biodisponible de colágeno que el organismo puede utilizar de inmediato”. El huevo aparece como otro producto esencial que suele estar presente en todos los hogares.

La lista de la prestigiosa universidad incluye carnes, caldo con huesos, gelatina y lácteos. Las legumbres como las arvejas y la soja también forman parte de la recomendación oficial junto con la yema de huevo, las nueces y las semillas como fuentes de calidad. Otros expertos mencionaron la carne de pollo y las sardinas por su aporte de calcio. Los cítricos como las naranjas y los vegetales como los morrones entregan los complementos necesarios para el proceso biológico. El ajo funciona como un sazonador beneficioso. Los frijoles y los tomates aportan licopeno para proteger las células.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.