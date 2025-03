Los alimentos que no deben pasar más de dos días en la heladera porque podrían volverse tóxicos

Las personas son conscientes de que hay alimentos que deben tener un tiempo de refrigeración para su conservación adecuada, pero en algunos casos, estos no deben pasar más de dos días en la heladera, ya que podrían resultar tóxicos para el organismo.

Sin embargo, a muchos les surge la duda de cuáles son aquellas comidas que no deben de pasar de esta duración para así conservar sus nutrientes y que no presenten hongos. Varios expertos aconsejan que hay microorganismos que alteran el olor, el sabor o la textura de ciertos alimentos, lo que indica que no están en buen estado y, aunque hay patógenos que no producen estas alteraciones, también pueden llegar a ser peligrosas.

Núria Mallén, portavoz del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Cataluña, explicó un poco más acerca de la durabilidad de estos alimentos. “Necesaria una correcta desinfección de los vegetales y una correcta manipulación e higiene de utensilios y de superficies. Es clave mantener los alimentos que queramos conservar en recipientes limpios y cerrados herméticamente, sin que haya presencia de roturas o poros por donde pueda haber contaminación. Otro consejo es garantizar que la temperatura de la heladera oscila entre 0 y 4 °C”, expresó.

Los expertos recomiendan nunca guardar las comidas calientes en la heladera (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

La temperatura juega un papel importante en la conservación de los alimentos y la experta indica que es importante dejar que se enfríen y nunca guardarlos calientes, porque también podría ser perjudicial para la salud. “Si no se cumple, podemos favorecer el crecimiento bacteriano de los alimentos. También es importante no guardar alimentos calientes en la heladera, ya que este gesto puede provocar un aumento de temperatura”, manifestó Mallén.

Otros de los factores que puede influir en la duración de los alimentos es la manipulación, el tipo de comida, la calidad de los ingredientes, la técnica que utilizar al momento de realizarlos y el tiempo que transcurre desde que cocción hasta la refrigeración, según Loreto Pérez, vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara.

La nutricionista y autora del libro “Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes”, Blanca García Orea, se refirió a las principales comidas que tienen un alto riesgo. En ese sentido, indicó que son aquellas que reúnen todas las condiciones necesarias para el crecimiento del microorganismo: un pH neutro, humedad y nutrientes en proteínas o almidón. “Sumado a que los alimentos que no se mantienen bajo control de temperatura y/o fecha de caducidad pueden producir toxinas que causan intoxicación alimentaria”, manifestó.

Los alimentos que no deben de pasar más de dos días en la nevera son los siguientes:

Arroz cocido y pasta cocida.

Carne y pollo picado crudo.

Aves cocinadas o crudas.

Pescado crudo o marinado.

Alimentos listos para el consumo: aquellos que no necesitan tratamiento térmico para consumirlos, como las bolsas de ensalada o los zumos no pasteurizados.

Guisos con carne.

Huevos cocidos.

Sopa y caldos sin pescado ni carne.

Guisos.

Pollo asado.

Lentejas cocidas.

Puré de papa.

Salsa casera.

Sopa de tomate.

Autor: Wendys Pitre Ariza