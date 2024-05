Los beneficios de tomar aceite de oliva todos los días

Escuchar

El aceite de oliva es uno de los ingredientes que más implementan las personas a la hora de cocinar. Es que su sabor característico al olivo, comúnmente llamada aceituna, hace que los platos realcen su sabor y se destaquen del resto. Sin embargo, muy pocos conocen los beneficios que tiene para el organismo.

Los aceites con un alto contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como el de oliva, son mejores para la salud del corazón

El aceite de oliva extra virgen o AOVE, es un aceite puro, no refinado, que, por lo tanto, no ha sido tratado en su proceso. Los aceites refinados se tratan con el fin de acabar con cualquier defecto y suelen tener un color más indeterminado y un sabor algo más suave, hecho que no ocurre en el caso del AOVE que mantiene sus propiedades intactas.

Según un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en la revista científica JAMA Network Open, se determinó que quienes consumieron más de siete gramos de aceite de oliva al día tenían un riesgo menor de mortalidad asociada a la demencia.

El aceite de oliva virgen extra contiene beneficios para la salud Unsplash

La investigación, que incluyó 92.383 participantes, se dividió en dos grupos; uno con mujeres de una edad media de 56 años, a las que se les realizó un seguimiento de 28 años. Durante este periodo, se registraron 37.649 muertes, de las que 4.751 fueron relacionadas con un diagnóstico de demencia. Las personas que consumieron más cantidad de aceite de oliva en ese periodo estudiado, redujeron su mortalidad con enfermedades de índole cognitiva.

No obstante, este no es el único beneficio que otorga al organismo. Tal como indica el sitio web madrileño de la Fundación española del corazón, como el aceite de oliva tiene un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) y poliinsaturados (ácido linoleico), este alimento aporta beneficios como:

Elevar los niveles de colesterol HDL (bueno)

Disminuir el colesterol LDL-c (colesterol malo)

Beneficiar el control de la hipertensión arterial

Reducir la aparición de trombosis y prevenir la diabetes

Reducir el riesgo de cáncer. La ciencia coincide en que la alimentación natural juega un papel importante, a la hora de poder reducir el riesgo de padecerlo, así como el riesgo de padecer otro tipo de patologías.

La ingesta diaria recomendada es de tres a seis raciones. Sin embargo, las personas que sufran obesidad y que estén bajo tratamiento dietético deben controlarlo siguiendo los consejos del médico de cabecera.

El truco del aceite de oliva para revertir los efectos del paso del tiempo

El aceite de oliva no solo es el mejor aliado de la cocina, sino también de la belleza y el cuidado de la piel. Como es rico en vitamina A, es capaz de incrementar la regeneración celular, reducir las líneas de expresión, machas, arrugas e imperfecciones, así como mejorar el tono y la textura de la piel. Además, cuenta con vitamina E, que hidrata, ayuda a la producción del colágeno y estimula la elasticidad.

Cómo mejorar tu pelo con tres usos del aceite de oliva que seguro desconocías

Para aprovechar sus propiedades, tenés que aplicar unas gotitas de aceite de oliva virgen extra alrededor de los ojos todos los días con mucho cuidado y suavidad antes de irte a dormir. Así la piel tendrá el tiempo suficiente para hidratarse y absorber todos los nutrientes del aceite. Aplicá el aceite de oliva en tu rostro con un algodón y masajeá con los dedos, eliminando el exceso con otro algodón limpio.

LA NACION