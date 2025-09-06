Los beneficios del tomate para la piel, la salud ocular y el corazón

El tomate, protagonista de la dieta mediterránea y de numerosas cocinas alrededor del mundo, alcanza su mayor consumo durante el verano, cuando llega a su punto óptimo de maduración y se convierte en ingrediente clave de ensaladas, salsas y sandwiches. Más allá de su valor culinario, esta hortaliza destaca por su riqueza nutricional y los múltiples efectos positivos que ofrece a la salud.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el tomate está formado en gran parte por agua y apenas aporta 22 calorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en un alimento ligero y accesible para distintos planes dietéticos. Entre sus componentes se encuentran hidratos de carbono, fibra, proteínas, potasio, selenio y vitaminas esenciales como la A, C, E y varias del grupo B (entre ellas el folato), todas ellas necesarias para mantener el organismo en equilibrio.

La FEN explica que contiene carotenoides, en especial licopeno, el pigmento responsable de su color rojo característico. La concentración de este bioactivo depende de la variedad, el método de cultivo y el grado de madurez.

El tomate es una fruta con alto valor nutricional (Foto: FreeP¡CK)

“Este compuesto bioactivo es reconocido por su acción antioxidante, capaz de proteger las células frente al daño oxidativo”, señaló la entidad. En la misma línea, distintos estudios asociaron el licopeno con una reducción en la incidencia de enfermedades crónicas, además de efectos favorables sobre la salud cardiovascular y ocular.

La Fundación Alimentación Saludable añade que el tomate constituye la fuente alimentaria más importante de licopeno y subraya su relación con un menor riesgo de cáncer de próstata. Entre los beneficios adicionales, se le atribuye la capacidad de reducir los niveles de colesterol, favorecer el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. También actúa como diurético gracias a su contenido en potasio y contribuye a cuidar la piel, protegiéndola frente al envejecimiento prematuro.

Beneficios del tomate para la salud

Bajo aporte calórico y alta densidad de nutrientes.

Fuente principal de licopeno, con propiedades antioxidantes.

Reducción del colesterol y efecto protector cardiovascular.

Beneficios sobre la digestión y función diurética.

Contribución al cuidado de la piel y la salud ocular.

El consumo regular de tomate, en sus diversas preparaciones, representa una estrategia sencilla y efectiva para incorporar nutrientes esenciales a la dieta, prevenir el desarrollo de enfermedades y apoyar el bienestar general.

Por María Camila Salas Valencia