Los errores más comunes que cometen las personas al lavarse el pelo y que generan acumulación de grasa

Una estilista estadounidense generó una gran interacción en TikTok al exponer los errores comunes al lavar el cabello. Hannah Jean, quien trabaja como peluquera, compartió en un video que es frecuente encontrar a personas con el cuero cabelludo lleno de grasa acumulada, pese a que afirman lavarse el cabello con regularidad.

En un video que superó el millón y medio de reproducciones, Hannah abordó cómo esta situación es más habitual de lo que parece. “Les voy a contar un pequeño secreto”, comentó, revelando que cree que “los problemas capilares de la mayoría de la gente desaparecerían si se lavaran bien el pelo”.

La estilista aseguró que la mayoría de las personas no sabe cómo realizar un lavado adecuado, y esto no tiene que ver con la frecuencia del lavado, sino con la técnica empleada. De acuerdo con Hannah, nueve de cada diez personas que se sientan en su peluquería no saben lavarse bien el pelo. En su opinión, el problema no radica en que las personas no se laven lo suficiente, sino en la forma en que lo hacen.

Una peluquera estadounidense revela el truco perfecto para no tener el pelo grasoso

Explicó que la grasa en el cabello se acumula cuando no se elimina correctamente durante el lavado, lo que contribuye a la aparición de cabello graso. La experta detalló que, para un lavado efectivo, es importante comenzar empapando completamente el cabello antes de aplicar el champú.

Recomendó usar una cantidad equivalente al tamaño de una moneda grande y distribuirla por todo el cabello. “Si esa cantidad de champú no hace espuma es porque el pelo está sucio”, explicó. Y aseguró que la mejor manera para saber si se encuentra lavando correctamente es comparar el proceso con el lavado de una sartén grasienta: “Tienes que llegar hasta el fondo”.

Otra de las recomendaciones clave de la estilista es que muchas personas solo limpian la parte superior del cuero cabelludo, dejando de lado las zonas laterales y la parte trasera. “No debería faltar ningún punto”, aseguró. Además, enfatizó la importancia de enjuagar bien el cabello y repetir el proceso de lavado hasta que el champú haga espuma con facilidad. “El pelo no está limpio hasta que el champú hace espuma con facilidad”, explicó.

Para saber qué producto utilizar es importante conocer nuestro tipo de cabello Foto: Pexels

Para evitar la acumulación de grasa, Hannah sugirió no aumentar la cantidad de champú, sino utilizar más agua para generar espuma. En cuanto al acondicionador, la estilista recomendó aplicarlo desde los medios a las puntas y dejarlo actuar mientras se enjabona el cuerpo. Posteriormente, debe enjuagarse durante al menos un minuto, asegurándose de que no quede residuo de producto en el cabello, ya que esto también favorece la acumulación de grasa.

Para lograr un lavado adecuado, es fundamental usar un champú adecuado al tipo de cabello (graso, seco, mixto, teñido), que elimine la suciedad y el exceso de sebo sin resecar demasiado. Además, se debe aplicar un acondicionador de medios a puntas para suavizar la cutícula, desenredar y aportar hidratación. Como complemento, se puede incorporar un tratamiento semanal o quincenal, como una mascarilla nutritiva, un exfoliante para el cuero cabelludo o un sérum, dependiendo de las necesidades específicas del cabello.

Numerosos usuarios en los comentarios del video manifestaron no haber sido conscientes de que se estaban lavando mal el cabello. Algunos expresaron que pensaban que aclarar completamente el acondicionador era un error, mientras que otros comentaron haber visto a personas con el cuero cabelludo visiblemente graso. Una usuaria incluso mencionó: “Por eso no entiendo cómo la gente puede ducharse en cinco minutos”.

*Por María Camila Salas Valencia