LA NACION

Estos son los tres pilares clave para una “correcta alimentación”, según un especialista

Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde brindó consejos para evitar los productos envasados; “El Estado debería aumentar los impuestos a la comida ultraprocesada”, sugirió

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Según Tartaglione, congeniar alimentación saludable y felicidad, es posible
Según Tartaglione, congeniar alimentación saludable y felicidad, es posible

Luego de indicar que el consumo de alimentos ultraprocesados creció más de 60% en los últimos años, el cardiólogo Jorge Tartaglione reveló cuáles son los “tres pilares fundamentales” para una correcta alimentación. “El problema es que los ultraprocesados están asociados con 104 enfermedades”, aseguró en LN+.

“¿Por qué hay tanta diabetes, tanta obesidad, tantas enfermedades cardiovasculares, tantos accidentes cerebrovasculares?”, se preguntó el experto.

Y siguió: “No quiero responsabilizar a la persona que entra al supermercado. La realidad es que son baratos, ricos. Se soluciona entre la industria, el Estado y la persona”.

Los tres pilares fundamentales de una correcta alimentación
Los tres pilares fundamentales de una correcta alimentación

Los tres pilares fundamentales para una correcta alimentación

“La industria de la alimentación la manejan tres o cuatro empresas grandes en el mundo. Se las compara con la industria tabacalera, que cambiaban los estudios de lo que realmente pasaba. El Estado debería aumentar los impuestos a la comida ultraprocesada y bajar los impuestos a la comida sana”, propuso Tartaglione.

El experto sugirió optar por alimentos frescos, en vez de envasados
El experto sugirió optar por alimentos frescos, en vez de envasados Shutterstock - Shutterstock

En ese marco, subrayó tres pilares para la correcta alimentación:

  • Elegir el menú de la semana
  • Ir a comprar los alimentos adecuados para realizar y cumplir ese menú
  • Organizar la forma de conservarlo para comer bien durante toda la semana

Al respecto, sugirió: “Andá a comprar sin tener hambre, fijate la góndola, comprá lo que sea verde, comé lo que viene de la tierra y lo que tu abuela hubiera comido”.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso
    1

    Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso

  2. Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
    2

    Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió

  3. Juicio de Cecilia Strzyzowski: sigue el debate por las penas para el clan Sena
    3

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: sigue el debate por las penas para el clan Sena

  4. La decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2
    4

    Dos fallecidas: la decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2

Cargando banners ...