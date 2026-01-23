Neurólogos alertan sobre 11 señales obvias del cerebro que nunca hay que ignorar: “Muchas cosas pueden fallar”

Las enfermedades neurológicas abarcan un espectro amplio y complejo. Los neurólogos tratan desde accidentes cerebrovasculares y trastornos convulsivos hasta enfermedades neurodegenerativas, problemas del movimiento, alteraciones musculares, cefaleas y trastornos del sueño.

Esta diversidad hace que muchos síntomas se confundan con molestias pasajeras o propias de la edad, lo que retrasa diagnósticos clave.

“Si hay un nervio en algún lugar, un neurólogo podría intervenir”, señala el doctor Andrew Dorsch, jefe de la división de neurología general del Sistema Universitario de Salud Rush. “Y hay nervios en todo el cuerpo. Hay muchas cosas que pueden fallar en el sistema nervioso, y puede requerir un trabajo de investigación bastante minucioso para descubrirlas”, completa.

A partir de su experiencia clínica, cuatro neurólogos identificaron 11 señales que nunca deberían pasarse por alto.

1. Visión doble en un ojo

La visión doble unilateral es un síntoma que muchas personas tienden a ignorar. Sin embargo, puede estar asociada con esclerosis múltiple, derrame cerebral, aneurismas, miastenia gravis, tumores cerebrales o infecciones cerebrales, según explica el doctor Luis Cruz-Saavedra, neurólogo del Memorial Hermann Health System.

El cuerpo envía advertencias para alertar que algo no anda bien en el cerebro

Ante su aparición, la respuesta debe ser inmediata. “Inmediatamente”, afirma. “Si desarrolla visión doble repentina, es motivo de urgencia”. En estos casos, los médicos evalúan signos vitales, buscan señales de accidente cerebrovascular, realizan exámenes neurológicos y oftalmológicos y, de ser necesario, solicitan tomografías o resonancias magnéticas.

2. Debilidad en una mano o una pierna

Arrastrar una pierna, cojear o tener dificultad para sostener objetos con la mano dominante son señales que requieren consulta médica. Cruz-Saavedra destaca que muchos pacientes normalizan este síntoma durante meses.

“Me ha impresionado en mis consultas la cantidad de gente que ignora la debilidad en una mano o una pierna”, afirma. “La gente viene meses después de que empiezan los síntomas, pero la debilidad es algo que no se puede ignorar”. Aunque algunos piensan que se trata de “solo un nervio pinchado”, podría deberse a un derrame cerebral, un tumor, esclerosis múltiple u otra inflamación cerebral. La evaluación neurológica incluye pruebas de fuerza, reflejos, coordinación y marcha.

3. Falta de respuesta transitoria

Quedarse en blanco por unos segundos y luego retomar la actividad sin recordar lo ocurrido puede estar relacionado con convulsiones del lóbulo temporal. Estas afectan áreas del cerebro vinculadas con la memoria y las emociones.

“A veces los familiares lo describen porque el paciente no se da cuenta”, explica Cruz-Saavedra. “Dicen: ‘Le estaba hablando y se quedó con la mirada perdida, y después de 10 o 15 segundos, volvió a la normalidad’”. Otros pacientes relatan: “Oye, a veces pierdo la noción del tiempo. Es casi como si hubiera perdido una pequeña parte de mi día”.

4. Problemas con el habla

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte, pero sus síntomas no siempre se reconocen a tiempo. El doctor Enrique Leira, director de la división de enfermedades cerebrovasculares de la Universidad de Iowa, advierte que muchas personas retrasan la consulta.

“Constantemente escucho que alguien tiene síntomas de accidente cerebrovascular y su reacción es: ‘Bueno, voy a echarme una siesta a ver si se me pasan’”. La dificultad para articular palabras, hablar lentamente, no encontrar las palabras o no comprender lo que otros dicen puede indicar una lesión cerebral aguda y requiere atención médica urgente.

5. Dolor de cabeza repentino durante el esfuerzo físico

Aunque existen múltiples causas de dolor de cabeza, algunas son potencialmente graves. Leira señala que un dolor “inusualmente fuerte y repentino; no se intensifica en minutos u horas” puede estar relacionado con un derrame cerebral. “Y si ataca al realizar algún esfuerzo físico, es lo suficientemente preocupante como para que se le revise de inmediato”, agrega.

Un dolor de cabeza fuerte, sostenido en el tiempo, puede ser una señal de alarma (Foto: FreeP¡CK)

6. Pies y dedos entumecidos

El entumecimiento, especialmente en pies o dedos, suele indicar que los nervios no están transmitiendo información correctamente. “Eso suele indicar que los nervios no envían información al cerebro como deberían”, explica Dorsch. “El nervio está dormido. Está aturdido o, por desgracia, en algunos casos, inactivo”.

A diferencia del hormigueo, que sugiere irritación nerviosa, el entumecimiento requiere una evaluación completa. Las causas pueden ir desde diabetes hasta afecciones genéticas o enfermedades autoinmunes.

7. Sensación recurrente de déjà vu

Experimentar déjà vu ocasionalmente es común, pero cuando ocurre con frecuencia puede ser una señal de convulsiones del lóbulo temporal. “Pero si tienes episodios de déjà vu con regularidad, probablemente quieras acudir a un médico para que te revise”, dice Dorsch. Relata el caso de un paciente con episodios semanales, una frecuencia inusual para este fenómeno.

8. Dificultad para levantarse de una silla con regularidad

Aunque el envejecimiento puede traer rigidez o lentitud, tener problemas frecuentes para ponerse de pie justifica una consulta.

“Claro, podría haber algunos problemas articulares, pero realmente queremos revisarlo y asegurarnos de que no tenga un problema con los músculos, los nervios o la médula espinal”, explica Dorsch. Entre las posibles causas se encuentran el párkinson y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Eso es algo que me gustaría que un familiar se revisara”.

9. Cambios en la voz

Los neurólogos observan distintos tipos de alteraciones vocales. El Dr. Alexandru Olaru, del Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, explica que el habla hipofónica (voz anormalmente suave o entrecortada) puede indicar la enfermedad de Parkinson. El habla arrastrada, en cambio, puede ser signo de un derrame cerebral.

Otro cambio relevante es la disartria húmeda, cuando la voz suena gorgoteante. “Las personas pierden masa muscular en la parte posterior de la garganta y pierden la capacidad de manejar la saliva”, señala. Esto provoca acumulación de saliva y una sensación “como si se tuviera agua en la boca”. Entre las causas se incluyen Parkinson, ELA y esclerosis múltiple.

10. Espasmos musculares persistentes

Las contracciones musculares ocasionales son comunes, pero cuando se presentan de forma constante en el mismo lugar deben evaluarse. Olaru explica que las fasciculaciones pueden verse como músculos “ondulando bajo la piel” o sentirse al tacto.

Aunque pueden corresponder a un síndrome fascicular benigno, también pueden asociarse con estenosis espinal, ELA o polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. En estos casos, suele indicarse una electromiografía para identificar la causa.

11. Paranoia y cambios bruscos de personalidad

Las modificaciones repentinas del comportamiento pueden estar relacionadas con encefalitis autoinmune, demencia frontotemporal u otros trastornos cognitivos. Cruz-Saavedra describe la aparición de paranoia reciente, como “sentir que lo persiguen, que alguien conspira contra él o que su ser querido le es infiel, cuando simplemente no tiene sentido”.

También alerta sobre cambios opuestos en la personalidad. “A veces, las personas incluso se vuelven hipersexuales y hacen comentarios o bromas inapropiadas”, explica. En otros casos, personas antes extrovertidas se retraen. La demencia también puede manifestarse mediante conductas obsesivas o acumulación inusual.

*Por María Camila Salas Valencia