Omega-3 en el cerebro: cómo actúa y mejora el equilibrio emocional

La relación entre alimentación y emociones ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas. Lejos de depender únicamente de factores psicológicos, el equilibrio emocional también está influido por procesos biológicos que ocurren en el cerebro, donde ciertos nutrientes cumplen funciones clave.

Entre ellos se encuentran los ácidos grasos omega-3, compuestos esenciales que el cuerpo humano no produce y que deben obtenerse a través de la dieta. Su presencia en el sistema nervioso ha despertado el interés de la ciencia por su papel en la comunicación entre neuronas y en la regulación del estado de ánimo.

Estos ácidos grasos forman parte de la estructura de las membranas neuronales y participan en los mecanismos que permiten transmitir señales químicas. Por esa razón, se les asocia con la respuesta emocional y la capacidad del cerebro para adaptarse al estrés.

Estos ácidos grasos forman parte de la estructura de las membranas neuronales y participan en los mecanismos que permiten transmitir señales químicas carlosgaw - E+

Especialistas en nutrición señalan que el cerebro es uno de los órganos con mayor concentración de grasa del cuerpo. La médica Bronwyn Holmes, de la Harvard Medical School, explica que los omega-3, en especial el DHA, son fundamentales para mantener la fluidez de las membranas neuronales.

Según la especialista, cuando estos lípidos son insuficientes, la comunicación entre las células cerebrales puede volverse menos eficiente, un proceso que llegaría a influir en el estado de ánimo. Este funcionamiento adecuado favorece la acción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, relacionados con el bienestar emocional.

Además, el EPA, otro tipo de omega-3, se ha vinculado con la reducción de la inflamación cerebral, un fenómeno que investigaciones recientes asocian con síntomas depresivos y alteraciones emocionales.

El documento concluye que estos ácidos grasos “interactúan con procesos cerebrales implicados en la regulación del estado de ánimo”. Sin embargo, los autores advierten que los efectos no son iguales en todas las personas y dependen de factores como la dosis y el tiempo de consumo Shutterstock

Una revisión publicada en 2023 en la revista Plos One, realizada por investigadores del Black Dog Institute de la Universidad de New South Wales, en Australia, analizó estudios enfocados en población joven y su relación con los omega-3.

El documento concluye que estos ácidos grasos “interactúan con procesos cerebrales implicados en la regulación del estado de ánimo”. Sin embargo, los autores advierten que los efectos no son iguales en todas las personas y dependen de factores como la dosis y el tiempo de consumo.

Por ello, la investigación aclara que la evidencia sobre su eficacia frente a la ansiedad o la depresión no es concluyente y que no deben entenderse como una solución única para los problemas emocionales.

El trabajo señala que una ingesta deficiente puede alterar la neurotransmisión y reflejarse en cambios conductuales Shutterstock - Shutterstock

La relación entre el omega-3 y el comportamiento también fue analizada en un estudio publicado en la Revista Chilena de Nutrición por el investigador Alexis Eduardo Tapia S., de la Universidad de Chile. El trabajo señala que una ingesta deficiente puede alterar la neurotransmisión y reflejarse en cambios conductuales.

En situaciones de estrés psicológico, el estudio observó que las personas que consumieron omega-3 no presentaron el aumento de agresividad registrado en quienes no los recibieron. Según el texto, “el aumento de la agresividad externa fue inhibido por el consumo de DHA”.

Este efecto se relaciona con la estabilidad de las membranas neuronales, que influye en la manera como el cerebro procesa estímulos emocionales intensos.

Las principales fuentes de omega-3 son los pescados grasos, como salmón, sardinas y anchoas, así como semillas y frutos secos. Los especialistas coinciden en que sus beneficios se observan tras un consumo constante y como parte de una alimentación equilibrada.

Aunque no actúan de forma aislada ni garantizan resultados absolutos. Su aporte se entiende dentro de un enfoque integral del bienestar mental, basado en hábitos sostenidos y no en soluciones inmediatas.

Por María Paula Lozano Moreno