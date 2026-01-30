El alimento que tiene cinco veces más Omega 3 que el salmón y más proteínas que el arroz

En el ámbito de la nutrición contemporánea, un cultivo milenario de origen sudamericano destaca por una composición química que desafía los estándares de los productos básicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) resalta su valor estratégico para la seguridad alimentaria global, ya que provee aminoácidos esenciales y grasas saludables que benefician el sistema neuronal y protegen el corazón.

¿Cuál es el alimento con más Omega 3 que el salmón?

La quinoa es una semilla con alto valor nutricional en grasas, hidratos de carbono, azúcar, hierro y calorías, considerado por los especialistas como un grano integral porque contiene todas las partes originales de la semilla. Este producto, nativo de Bolivia y Perú, destaca por sus compuestos bioactivos que superan el valor biológico de los cereales tradicionales. La dieta de los astronautas incluye este alimento por sus propiedades únicas.

La quinoa aporta grasas saludables y es una fuente de proteína

Este cereal cuenta con grasas saludables como el Omega 3, un tipo de poliinsaturado presente en alimentos vegetales y animales. El portal informativo MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que este ácido graso fortalece la parte neuronal y protege el sistema contra accidentes cerebrovasculares.

Cada 100 gramos de esta semilla suponen 8,35 de omega-3, una cifra que supera a pescados como el salmón, ya que el pescado aporta solo el 2,67 por cada 100 gramos. Carlos Andrés Zapata, CEO de Cazamed, valida estos datos, pero sostiene que el organismo no recibe la totalidad de este valor, ya que el cuerpo adapta solo una parte ingerida. El grano funciona como un complemento junto a otros alimentos en la nutrición diaria.

Las ventajas proteicas frente al arroz y el trigo

Este grano funciona como un gran proveedor de proteínas, ya que supera los niveles del arroz integral o el salmón, una característica destacada por la FAO en sus documentos técnicos: ”Es así que, si se compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el del trigo y el arroz, se puede apreciar su gran ventaja nutritiva: por ejemplo, para el aminoácido lisina, la quinoa, como también es conocida, tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de nitrógeno, comparados con el arroz que tiene 3,2 y el trigo 2,8″, afirma la entidad en su informe La quinoa: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial.

La quinoa es una fuente de proteína para dietas vegetarianas Foto: FreeP!CK

La presencia de aminoácidos esenciales garantiza el reemplazo de los productos cárnicos en dietas vegetarianas. Estos elementos constituyen los componentes básicos de las proteínas, ya que la semilla actúa en conjunto con otras proteínas vegetales para equilibrar el campo nutricional de las personas. La calidad biológica de su proteína ofrece una alternativa completa para el desarrollo de los tejidos corporales.

Aporte mineral y reemplazo de carnes en la dieta

Este cereal cuenta con minerales esenciales para el organismo, ya que su composición incluye hierro, magnesio, calcio y zinc, elementos que superan el porcentaje nutricional de los cereales más consumidos en el mundo. Según los datos de la FAO, el valor del zinc “casi que dobla la cantidad de su valor en el trigo y cuadruplica el mismo en la del maíz”.

La abundancia de estos minerales convierte al grano en un aliado para la salud integral, ya que el hierro transporta oxígeno en la sangre, el zinc fortalece las defensas naturales, mientras que el magnesio y el calcio aseguran el correcto funcionamiento de los huesos y los músculos. La integración de este alimento en los platos cotidianos mejora el perfil nutricional y sus componentes básicos contribuyen al reemplazo de los productos cárnicos junto con otras fuentes vegetales.

La quinoa es considerada un superalimento por sus importantes beneficios para la salud

Capacidad antioxidante y beneficios para la piel

La semilla previene enfermedades de daño celular y reduce los signos del envejecimiento. Contiene grandes cantidades de vitamina E, una molécula orgánica protege el tejido corporal del daño que causan los radicales libres. La marca cosmética Bioxán indica que el grano también posee vitamina C, para la neutralización de las moléculas que provocan estrés oxidativo. La vitamina C ayuda en la producción de colágeno en las células cutáneas, un proceso que mantiene la estructura natural de la epidermis. La planta cuenta con dos flavonoides antioxidantes: la quercetina y el kaemferol, sustancias que disminuyen los efectos del paso del tiempo en el cuerpo.

Los especialistas sugieren la consulta con un nutricionista o médico de cabecera antes de realizar cambios en la alimentación. El asesoramiento profesional evita efectos adversos o problemas que dificulten el estado saludable del organismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.