Por qué les recomiendan a los hombres mayores de 40 años tomar café
Expertos explican que beber esta infusión de forma moderada después de esta edad es beneficioso para la salud; cuáles son las ventajas
El café tiene un sinfín de beneficios por sus propiedades naturales, aporta energía y tiene beneficios para el Alzheimer de acuerdo con Clínica Mayo; sin embargo, tomarlo en exceso puede ser perjudicial para la salud y puede provocar nervios, insomnio y nerviosismo.
El café es, después del agua, una de las bebidas más consumidas en el mundo; por ser un potenciador energético natural, es muy común tomarlo en las mañanas.
La cafeína en el rendimiento masculino después de los 40
Sonia Lucena, experta psiconutricionista, analizó los beneficios de la cafeína en el rendimiento masculino. La especialista encontró que tiene un efecto estimulante e indicó que “los compuestos bioactivos del café pueden aportar beneficios claros para la salud y el rendimiento, siempre que se consuma en cantidades adecuadas y se elija bien el tipo de grano”. A su vez, explicó para el medio Men’s Health que:
- Mejora el rendimiento físico: actúa sobre el sistema nervioso central y mejora la percepción de la fatiga, mejorando así la resistencia.
- Concentración y tiempo de reacción: mejora el estado de alerta y velocidad de respuesta, importante para la jornada laboral larga y de exigencia.
- Antioxidante: sus polifenoles ayudan a combatir el estrés, el envejecimiento celular y múltiples patologías.
- Metabolismo: según estudios, el consumo regular y moderado de cafeína mejora la sensibilidad a la insulina y protege al cuerpo de desarrollar diabetes tipo 2, siempre que no se acompañe con azúcar.
¿Cuántas tazas de café puede tomar al día?
Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), al día se puede tomar hasta 400 g de cafeína, alrededor de dos a cuatro tazas no tan cargadas.
Expertos recomiendan esperar un poco antes del primer café de la mañana, ya que el cortisol, que es la hormona que nos mantiene alerta, está elevado. Después de una hora es recomendable para elevar la energía con la cafeína.
Por Álvaro Richard Real Martínez
