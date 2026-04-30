Qué le pasa al cuerpo cuando dejás el azúcar por 30 días

El consumo excesivo de azúcar, presente en gran medida bajo la forma de hidratos de carbono simples, representa un factor de riesgo consolidado para la salud pública. Su ingesta elevada no solo favorece el aumento de peso, sino que también ejerce una presión metabólica exigente sobre el organismo, la cual está estrechamente vinculada al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, cuadros de diabetes y complicaciones odontológicas, como la formación de caries.

Ante este escenario, diversos especialistas y organismos de salud, como el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, sugieren una reducción drástica del azúcar de mesa y de los productos artificiales para derivar la ingesta energética hacia fuentes nutricionales más saludables. Al suspender la ingesta de este ingrediente, compuesto principalmente por glucosa y fructosa, el cuerpo inicia un proceso de reajuste fisiológico complejo.

La recomendación principal es consumir más frutas y verduras Shutterstock

El nutricionista especializado en el área deportiva y clínica, Carlos Dorado, analizó a través de un video en su cuenta de TikTok los efectos positivos que se generan tras eliminar este compuesto. Según explica el experto, durante la fase inicial de esta transición, la insulina en sangre comienza a descender de manera progresiva. Este cambio metabólico resulta clave para disminuir la retención de líquidos y, consecuentemente, reducir la frecuencia de micción en las personas que habitualmente consumen niveles altos de azúcar.

Una duda recurrente en torno a este desafío personal es la posible caída en los niveles de energía. Al respecto, Dorado sostiene que, al limitar la disponibilidad externa de glucosa, el organismo se ve obligado a modificar su fuente de combustible y comienza a quemar las reservas de grasa acumuladas para sostener el funcionamiento diario. Este proceso de adaptación, aunque puede ser exigente al principio, es fundamental para la estabilización metabólica a largo plazo. No obstante, es importante señalar que durante los primeros días de esta transición, los individuos suelen experimentar síntomas comunes en los procesos de deshabituación, tales como cuadros de fatiga física y ansiedad, como parte de lo que se denomina abstinencia al azúcar.

¿Qué le sucede al cuerpo al dejar de consumir azúcar? (Video: TikTok @carlos.muyfit0)

Los cambios estéticos y de composición corporal comienzan a ser más notorios después de las tres semanas de abstinencia. Según el análisis del especialista, al completar el primer mes, la piel logra mantener una mayor firmeza y elasticidad gracias a que aumenta la producción natural de colágeno, un efecto positivo derivado de la ausencia de los picos de glucosa que suelen oxidar los tejidos. Paralelamente, los altibajos en el apetito se atenúan significativamente, ya que al estabilizarse la energía, los niveles de ansiedad disminuyen, fundamental para lograr que los antojos desaparezcan casi por completo al finalizar el ciclo de prueba.

Para alcanzar estos objetivos, las recomendaciones oficiales de las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de reemplazar los alimentos procesados con alto contenido de glucosa por opciones naturales, tales como frutas y verduras, las cuales aportan minerales, vitaminas y antioxidantes esenciales para el bienestar integral. Reducir la cantidad de azúcar agregada en bebidas calientes como el café o el té se presenta, además, como un paso inicial práctico y efectivo para lograr el descenso en la ingesta total diaria. Este hábito alimenticio, sostenido a lo largo de un mes, marca un punto de inflexión en la salud metabólica del individuo, ya que reduce la inflamación sistémica y optimiza el uso de las reservas energéticas naturales del cuerpo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA