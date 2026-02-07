Receta del té anti-calambres: así se hace paso a paso

Especialistas en salud recomiendan el consumo de una infusión antes de dormir para optimizar el flujo sanguíneo y evitar molestias musculares, una práctica natural que mejora la oxigenación del organismo y reduce la pesadez en las piernas durante el descanso. La preparación casera del té anti-calambres surge como una alternativa efectiva frente a la mala circulación venosa.

El paso a paso del té anti-calambres

El proceso de elaboración requiere pocos minutos y elementos básicos para obtener un resultado óptimo.

El portal de recetas saludables Detoxinista recomienda el uso de una astilla de canela por cada taza de agua .

. El usuario coloca ambos ingredientes en un recipiente y los cocina a fuego lento durante 15 minutos exactos , tiempo que garantiza la liberación de todos los nutrientes y aceites esenciales de la corteza.

, tiempo que garantiza la liberación de todos los nutrientes y aceites esenciales de la corteza. La temperatura controlada evita que la especia pierda sus facultades curativas durante la ebullición.

Cómo prepara el té de Canela en casa (Fuente: Pexels)

Después del hervor, es necesario pasar el líquido por un colador para remover los residuos sólidos.

para remover los residuos sólidos. Este paso elimina los trozos pequeños que se desintegran durante el proceso de cocción. La bebida se sirve caliente para maximizar su efecto relajante sobre los músculos.

Las propiedades del té de canela

El té de canela cuenta con una alta concentración de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, ya que su ingesta regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y funciona como un hipolipemiante natural. Según el portal WebMD, este líquido aporta calcio, hierro y potasio al organismo. Estos minerales regulan los niveles de azúcar en la sangre y facilitan los procesos digestivos. El sistema circulatorio requiere de estos nutrientes para enviar oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente.

El té de canela es recomendado por los especialistas por sus múltiples beneficios para la salud (imagen ilustrativa) Foto: Pex

La herbolaria clínica Rachelle Robinnett explicó para el sitio Well+Good la importancia de este ingrediente antes del descanso. “Los picos y caídas de azúcar en la sangre pueden mantenernos despiertos por la noche. La canela antes de acostarse puede evitar que eso suceda, permitiendo un sueño nocturno mejor e ininterrumpido”, señaló la especialista. La estabilidad glucémica permite que el cuerpo realice sus funciones de reparación sin sobresaltos. La bebida actúa de forma directa sobre el organismo mientras el individuo duerme.

Propiedades biológicas de los componentes naturales

La eficacia de esta planta reside en dos elementos principales: la hesperidina y la cumarina. Estos compuestos bioactivos cuentan con propiedades antioxidantes que benefician a las venas.

La Enciclopedia de Toxicología de Elsevier menciona que la cumarina sirve como producto farmacéutico para el tratamiento del linfedema. Este cuadro clínico implica la inflamación en los tejidos por acumulación de líquido. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que el problema ocurre usualmente en los brazos o las piernas.

La canela contiene propiedades antioxidantes Pixabay

La hesperidina es un flavonoide natural con efectos analgésicos. Un artículo del Journal of Inflammation de BioMed Central detalló que esta sustancia “se ha demostrado en modelos de roedores que reduce la inflamación y el dolor inflamatorio mediante la supresión de la producción de citocinas, la actividad de NF-κB y el estrés oxidativo”. El proceso protege la elasticidad de los vasos sanguíneos y previene la formación de várices. La combinación de ambos compuestos potencia el movimiento de la sangre en las zonas periféricas del cuerpo.

Recomendaciones médicas para la salud circulatoria

La mala circulación surge cuando el flujo de sangre disminuye en una zona específica del cuerpo. Modern Heart and Vascular advierte sobre la necesidad de detectar estos síntomas para evitar complicaciones mayores a largo plazo. La Clínica de Cleveland sugiere complementar la dieta con actividad física regular y una alimentación balanceada. El abandono del cigarrillo y el control del peso corporal resultan vitales para mantener la salud de las arterias.

La canela favorece el transporte de oxígeno y nutrientes a través del sistema circulatorio durante el descanso STEKLO - Shutterstock

El uso de medias de compresión y una hidratación adecuada previenen la aparición de edemas. El manejo del estrés contribuye a una presión arterial estable y mejora la respuesta del corazón.

Antes de sumar nuevas infusiones a la rutina cotidiana, la consulta con un médico de cabecera es obligatoria. El profesional de la salud determina si el consumo de estos remedios naturales interfiere con otros tratamientos médicos. La prevención y el cuidado constante aseguran un sistema circulatorio eficiente

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.