Tiene el doble de proteínas que el maíz y el arroz y puede sumarse en licuados: el grano que esconde beneficios clave
Es una gran fuente de aminoácidos, calcio, magnesio y hierro; paso a paso, todo lo que “esconde”
- 3 minutos de lectura'
El amaranto es la base de uno de los dulces típicos más populares en México pero también puede ser preparado en licuados. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de ese país describe al amaranto como “un alimento completo“. Así es, aunque parezca semilla, el amaranto es en realidad un grano de cereal, como el trigo o la quinoa.
El origen del amaranto se sitúa en Sudamérica, donde se cree que era cultivado por las civilizaciones andinas desde hace siglos. Sin embargo, el auge de este grano de cereal se atribuye a los pueblos mayas y aztecas en el México prehispánico.
Pero eso no es todo pues según un estudio de 1975, el amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo, y se le describe como “el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano”.
El amaranto por sí solo es una gran fuente de aminoácidos, calcio, magnesio, hierro, y contiene el doble de proteína que el maíz y el arroz. Sin embargo, dependiendo de cómo se consuma, sus beneficios para la salud pueden variar. Tomar licuados de amaranto, específicamente, ayuda a mejorar tu salud digestiva, cardiovascular, y ósea.
Cabe aclarar que, antes de sumarlo a la dieta, es clave consultar con el médico de cabecera para que dé las recomendaciones del caso.
Siendo específicos, los licuados de amaranto sirven para:
- Prevenir el estreñimiento
- Prolongar la sensación de saciedad después de comer
- Reducir los niveles de colesterol en la sangre
- Mejorar el rendimiento físico
- Si se consume después del ejercicio, promueve la recuperación muscular
- Reducir el estrés
- Mejorar la producción de serotonina
- Fortalecer el sistema inmune
- Prevenir la osteoporosis
Si ya te convenciste a gozar de todos los beneficios de tomar licuados de amaranto, te compartimos una receta rápida y sencilla para que no pierdas un solo segundo.
Toma nota porque aquí está el paso a paso de un licuado de amaranto con chocolate, almendra, y cerezas, tal como lo compartió Judy Barbe en Live Best.
Ingredientes
- 1/2 taza de cerezas, frescas o congeladas
- 1/2 taza de yogurt natural
- 1/2 taza de la leche de tu preferencia
- 1 cucharadas de crema de almendras
- 2 cucharadas de amaranto
- 1 cucharadita de chocolate en polvo sin azúcar
- 4 cubos de hielo
- Una pizca de canela en polvo
Preparación
- Mete todo a la licuadora.
- Licúa hasta lograr una consistencia uniforme.
- Sirve en tu vaso favorito y listo.
Por Lizbeth Fernández
