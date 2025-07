Tres trucos efectivos para calmar la ansiedad, según una psicóloga

La ansiedad es uno de los males más comunes de la vida moderna. La fatiga mental, el estrés sostenido y la constante sobreexigencia generan síntomas que muchas veces pasan desapercibidos, entre ellos podrían enumerarse la dificultad para concentrarse, el agotamiento emocional, el insomnio, la irritabilidad o la sensación de estar al borde de un colapso. Frente a esto, la psicóloga Begoña del Campo difundió en su cuenta de TikTok tres estrategias prácticas para manejar la ansiedad en momentos clave del día.

Uno de los métodos más curiosos que propone la especialista es el bostezo exagerado. Según explicó, este simple gesto actúa directamente sobre el sistema nervioso. “Nuestra mente no puede estar en modo alerta si el cuerpo bosteza”, afirmó la psicóloga. Se trata de una técnica respaldada por principios de neurociencia, ya que el bostezo, al estar asociado a la relajación, puede disminuir la tensión casi de inmediato. Esta técnica es útil en situaciones cotidianas que generan ansiedad, como hablar en público, conducir o atravesar una jornada laboral exigente.

La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar una prueba importante (imagen ilustrativa) Andrii Rakov

El segundo consejo que brindó la experta consiste en aplicar frío en puntos específicos del cuerpo, como la parte blanda de la muñeca o directamente en el rostro. Este gesto activa el llamado “reflejo de inmersión”, una respuesta biológica ancestral que se dispara cuando el cuerpo entra en contacto con el agua fría. “Esto baja tu frecuencia cardíaca y obliga al instante a tu sistema nervioso a calmarse”, explicó sobre lo que da como resultado esta reacción en el organismo. Incluso un poco de agua helada sobre la piel puede tener un efecto casi inmediato en la reducción del estado de alerta.

Por último, Begoña del Campo recomienda un ejercicio basado en la estimulación bilateral ocular, que consiste en mover los ojos de un lado al otro durante treinta segundos. Este movimiento imita el proceso natural de la fase REM del sueño, que es donde se consolidan recuerdos y se procesan emociones, y forma parte central de la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento Ocular), utilizada para tratar traumas y trastornos de ansiedad. Según la psicóloga, este sencillo ejercicio ayuda a calmar el sistema nervioso, reducir el estrés y ordenar las emociones acumuladas.

“Esto estimula a ambos hemisferios cerebrales y desactiva la respuesta de estrés. Haz la prueba y dime en comentarios cuál te funcionó mejor”, cerró su video. Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios de personas de todo el mundo, quienes pusieron en práctica estas herramientas de la neurociencia para lograr serenarse.

Tres consejos efectivos para manejar la ansiedad

“¡Qué fuerte! Llevo más de 12 años con ansiedad, aunque ya controlada. ¿Pero el bostezo me sale automático todo el día (con ansiedad) no entendía por qué. Gracias"; “La del bostezo me la sabía y funciona muy bien”; “A mí lo que me sirve son realizar respiraciones largas de 4 segundos” y “¡Qué bueno! Los probaré a los 3″, escribieron gran cantidad de usuarios en el posteo, en el que comentaron cómo manejan la ansiedad y recomendaron otras técnicas para personas que viven esta misma sensación en su día a día.