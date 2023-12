escuchar

Matt Carpenter, un hombre que tuvo un tumor cerebral no detectado durante ocho años, dio todos los detalles del demoledor proceso que vivió, debido a que asegura no haberle prestado atención a importantes síntomas, luego de que no tener un diagnóstico acertado pese a una tomografía computarizada en 2010.

Recién en 2018, le dijeron que tenía un crecimiento cerebral de glioma de bajo grado, por lo que necesitaba una cirugía urgente. Haciendo una retrospectiva de lo que le pasó, admitió que no le prestó demasiada atención a sus síntomas, ya que lo relacionó con estrés y exceso de trabajo.

Mediante un video de TikTok, Matt aseguró que “nunca tuvo dolor de cabeza, ni siquiera con resaca”, durante ese tiempo, por lo que no se alertó de lo que estaba pasando. Vale destacar que esa es una de las principales señales, junto con la visión borrosa, pero ninguna de las dos cosas las vivió.

Al respecto de eso, contó que le tomó dos o tres años experimentar algún síntoma después de la tomografía que se realizó, en donde no le encontraron el tumor. “De vez en cuando, arrastraba las palabras, cuando estoy sobrio, olvidaba cómo decir ciertas palabras u olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de una oración”, contó, sobre las primeras señales que notó.

Pese a que esos síntomas son reconocidos cuando se tiene un tumor cerebral, Carpenter aseguró que también lo pasó por alto, y alegó que tal vez necesitaba una terapia del habla.

Luego, dejó en claro que las alertas fueron en aumento, ya que tuvo un importante cambio en su salud mental y emocional, que relacionaba con su carga laboral, debido a que trabajaba “entre 70 y 80 horas a la semana” y bajo presión.

“La mayor señal de alerta que debería haber sido detectada, incluso por mí, no comenzó hasta 2017, es decir, casi un año antes del diagnóstico”, comenzó explicando, ya que durante un vuelo se quedó dormido, y cuando despertó, una pareja que estaba a su lado detalló que realizaba “un ruido extraño, babeaba, pero no podía moverse y tenía dificultades para respirar”. Pero desde su lado, lo interpretó como que había tenido una pesadilla.

“Resulta que no fue parálisis del sueño, como me decía a mí mismo. Estaba teniendo convulsiones violentas, pero esas convulsiones solo se desencadenaban si estaba fatigado o estresado, así que tuve bastantes”, reveló.

Pero, por lo que contó, una situación en particular hizo que tomara conciencia, debido a que en una reunión de trabajo comenzó a tener una de estas convulsiones que le hizo sentir como si estuviera sufriendo un derrame cerebral, por lo que decidió acudir a un profesional.

Dado todo lo que pasó, el hombre le aconsejó a sus seguidores que estén atentos a las señales. “Debería haber preguntado mucho antes y mirá adónde me llevó”, lamentó.

Luego del diagnóstico, su tumor fue extirpado dos meses después, lo que recuerda como una de las experiencias más traumáticas de su vida. “La parte de mi cerebro en la que estaba el tumor controla el movimiento del lado izquierdo de mi cuerpo, así que después de la operación, realmente no podía mover ese lado”, contó.

Tras operarse, le dijeron que no podría volver a trabajar en un futuro próximo, pero él decidió volver al ruedo con turnos nocturnos de tiempo completo para colaborar en albergue para personas sin hogar a los tres meses de la operación. Asimismo, completó Tough Mudder, una prueba de resistencia que consiste en una carrera de obstáculos de 16 a 19 km.

Sin embargo, acabó necesitando que le trataran un segundo tumor cerebral, esta vez con radiación y quimioterapia. “Estoy dado de baja por enfermedad, así que técnicamente no tengo que buscar trabajo, pero estoy aburrido, quiero hacer algo con mi vida”, sentenció.

LA NACION