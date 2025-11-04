Cyber Monday 2025: mirá cómo conseguir vuelos más baratos y pagarlos dos meses antes de viajar

Este Cyber Monday –que se extiende hasta 5 de noviembre– es una de las fechas más esperadas por los viajeros argentinos. Para este año, Smiles Argentina llega con una propuesta que cambia la forma de planificar tus viajes: hablamos de vuelos hasta 30% más baratos a Brasil, ahorros en pasajes a todo el mundo y productos que permiten congelar el precio y pagar con total flexibilidad recién 60 días antes de volar.

Brasil, hasta 30% más barato

En Smiles se consiguen tarifas exclusivas para volar con GOL Linhas Aéreas a los destinos más elegidos del verano: Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Fortaleza, Natal y Florianópolis, entre muchos otros.

Smiles es el programa de millas de GOL, y los pasajes publicados en la plataforma pueden encontrarse hasta 30% más baratos que en otros canales, con opciones para canjearlos 100% en millas o combinadas con dólares a través de Smiles & Money.

Mirá algunas de las promociones combinando millas más dólares:

Buenos Aires - Río de Janeiro (directo) ida y vuelta desde USD 229 final*: 11.800 millas (Comprando las millas: $34.164 = USD 23) + USD 110 + USD 95 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Salvador de Bahía (directo) ida y vuelta desde USD 329 final*: 14.550 millas (Comprando las millas: $43.359 = USD 30) + USD 195 + USD 104 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Florianópolis (directo) ida y vuelta desde USD 197 final*: 8.160 millas (Comprando las millas: $24.316 = USD 16) + USD 80 + USD 101 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Natal (directo) ida y vuelta desde USD 335 final*: 15.120 millas (Comprando las millas: $45.058 = USD 31) + USD 200 + USD 105 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Fortaleza (directo) ida y vuelta desde USD 279 final*: 11.260 millas (Comprando las millas: $33.555 = USD 23) + USD150 + USD 106 tasas e impuestos.

Todos los pasajes de GOL que se canjeen en Smiles incluyen carry-on de hasta 10 kilos más equipaje de mano (*). El tipo de cambio es de $1.465, y el valor de la milla promocional durante Cyber Monday va desde $2,98. La parte en dólares y tasas e impuestos se debe pagar con tarjeta de débito VISA asociada a una caja de ahorro en dólares.

Los ahorros en vuelos de Avianca

Las promociones también se extienden a vuelos con Avianca, una de las aerolíneas asociadas de Smiles que conecta Argentina con Colombia, México, Estados Unidos, el Caribe, y Europa.

Durante el Cyber Monday se pueden encontrar precios especiales en destinos como Madrid, Cancún y Miami (entre muchos más) aprovechando además las ventajas del canje de millas.

Algunas de las promociones:

Buenos Aires - Miami (por tramo) desde: USD 351 final*: 115.700 millas (Comprando las millas: $344.786 = USD 234) + USD 117 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Nueva York (por tramo) desde USD 402 final*: 141.200 millas (Comprando las millas: $420.776 = USD 285) + USD 117 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Cancún (por tramo) desde USD 351 final*: 113.200 millas (Comprando las millas: $337.336 = USD 229) + USD 122 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Aruba (por tramo) desde USD 286 final*: 99.100 millas (Comprando las millas: $295.318 = USD 200) + USD 86 tasas e impuestos.

Buenos Aires - Madrid (por tramo) desde USD 501 final*: 210.600 millas (Comprando las millas: $627.588 = USD 425) + USD 76 tasas e impuestos.

Buenos Aires - París (por tramo) desde USD 514 final*: 216.900 millas (Comprando las millas: $646.362 = USD 438) + USD 76 tasas e impuestos.

(*) El tipo de cambio es de $1.465, y el valor de la milla promocional durante Cyber Monday va desde $2,98.

Viaje Fácil: reservá hasta 11 meses antes, y pagá 60 días antes de volar

Una de las grandes ventajas de Smiles es Viaje Fácil: un producto único que permite reservar un pasaje sin contar aún con todas las millas o las millas más pesos disponible, y pagarlo recién hasta 60 días antes del vuelo.

No se trata de un plan en cuotas, ni implica tampoco un compromiso crediticio: el viajero simplemente asegura su lugar y congela el valor en millas o millas más pesos. Para concretar la reserva solamente se abonan las tasas e impuestos junto al costo del servicio ($15.500 para clientes Club Smiles, o 18.000 para clientes Smiles).

En caso de no poder viajar, se puede cancelar la reserva y recuperar las tasas e impuestos: este es el único costo el valor del servicio. Para ver las tarifas con esta opción hay que estar logueado, hacer la búsqueda del vuelo y verificar que debajo del logo de la aerolínea figure “Viaje Fácil”.

Los clientes pueden así aprovechar las mejores promociones y organizar sus gastos con mayor flexibilidad, sin miedo a perder oportunidades por no tener las millas o el dinero completo en el momento.

Smiles & Money dólares: la combinación del ahorro

Otro diferencial clave de Smiles es Smiles & Money dólares, una modalidad que permite combinar parte del valor del pasaje en millas y otra en dólares, lo que permite lograr un precio final más competitivo.

Para acceder a estas tarifas basta con seleccionar “USD” en la parte superior de los resultados al realizar la búsqueda de vuelos.

Se trata de una alternativa ideal para quienes no tienen todas las millas acumuladas pero quieren aprovechar las promociones del momento y asegurar su vuelo al mejor precio. En este caso, solo hace falta contar con una tarjeta de débito VISA asociada a una cuenta de ahorro en dólares.

Con descuentos exclusivos, beneficios diferenciales y herramientas únicas como Viaje Fácil y Smiles & Money, el Cyber Monday de Smiles muestra que planificar un viaje del 2026 no solo es posible: es también la forma más conveniente de hacerlo.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.