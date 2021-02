Dadatina: la influencer que saltó a la fama con sus tips para la piel y ahora es un éxito de ventas

Fotos del antes y después de la rutina de skincare, fotos de los envases vacíos de cremas y serums como trofeos, consultas día y noche sobre ácidos para la cara: todo esto recibe en altas dosis Daniela López, alias Dadatina en Instagram, desde que se convirtió en un fenómeno de las redes sociales hace menos de dos años. Fue una de las influencers que popularizó en los jóvenes argentinos la rutina económica del cuidado de la piel. Actualmente, tiene más de 350.000 seguidores, la mayoría mujeres que se hacen llamar “soldadas” ya que siguen sus consejos a rajatabla. En el último trimestre del año pasado, lanzó una línea propia de productos de belleza facial que es un éxito de ventas.

Daniela no siempre se dedicó a sumar seguidores y dar consejos. Cuando terminó el colegio secundario, no tenía en claro qué iba a hacer con su vida: solo sabía que iba a estudiar algo. Como hablaba inglés muy bien, decidió comenzar el camino del profesorado y traductorado en el Lengüitas, pero a los dos años se aburrió. Luego hizo la carrera de instrumentación quirúrgica. Aunque parezca algo demasiado lejano a su presente, se especializó durante años en traumatología y ortopedia.

La influencer popularizó la doble limpieza del rostro con productos económicos a través de Instagram Instagram Dadatina

Finalmente, también se convirtió en cosmiatra y cosmetóloga. La crisis económica de los últimos años y un interés en el cuidado de la piel la llevó a pensar en opciones de belleza facial para todos. También encontró la conexión entre una piel saludable y una piel bella pero real. “Llegué como por accidente a Instagram a dar consejos. La realidad es que en 2019 estábamos medio mal económicamente y un montón de personas se quejaban de que no podían cuidarse la piel de manera económica, y de que veían a influencers subir siempre marcas inalcanzables, que ni se comercializaban acá. Entonces hice un hilo que se hizo viral en Twitter y listé cómo sería una rutina básica y qué productos, que se comercializan acá en Argentina y económicos, podían usarse según el tipo de piel. Simple, pero se hizo súper viral. Entonces me dijeron que lo continúe en Instagram y ahí fui. Y se ve que se pegó”, relata en diálogo con LA NACIÓN.

El encierro de la cuarentena llevó a muchas personas a dedicarse a la masa madre, otras al cuidado de las plantas y a otras a aprovechar el tiempo para hacer la famosa rutina de skincare sin tener que salir corriendo de casa. Ese fue el momento en el que Dadatina explotó en las redes. Las seguidoras le compartían fotos de sus pieles sin retoques ni filtros con el hashtag “pieles reales” y cada vez más se sumaban a hacer la rutina que podía tener varios pasos o no, dependiendo de la voluntad de cada una. “Mi 2020 fue muy caótico porque subí de seguidores, un montón y abruptamente. Sigo subiendo ahora, más escalonadamente, más despacito, pero sigo subiendo porque claramente había una necesidad de reseñas de productos accesibles y de una información más pedagógica, más didáctica”, asegura.

Dadatina también es popular por enseñar de forma didáctica cómo se usan las mascarillas Instagram Dadatina

La influencer cuenta que el crecimiento fue sorprendente y que hasta una seguidora de Ushuaia llegó a buscarla por toda la ciudad mientras ella estaba allí por vacaciones para decirle que “la ayudó con su depresión”.

El aislamiento social a Dadatina también le vino bien fuera de Instagram: “Lo pasé desarrollando productos, escribiendo, investigando, estudiando un montón sobre cosmetología, sobre dermatología, sobre especializaciones, sobre técnica, sobre ingredientes y me encanta”. Como corolario, fue premiada en diciembre como “instagrammer del año” en Los más clickeados 2020 de Ciudad Magazine.

— ¿Cómo le está yendo a tu línea de productos de cuidado para la piel que estás haciendo con ACF?

— Le está yendo muy bien, estoy muy orgullosa y muy contenta. El primer lanzamiento que tuvimos fue Balance, que es un serum humectante. Lo lanzamos a finales de agosto y se vendieron 10.000 unidades en seis horas. Ahora ya llevamos casi 50.000 unidades. Después tengo mi gel de doble limpieza, al que también le fue muy bien. No puedo hablar mucho al respecto, pero lo estamos por incorporar a una cadena que tiene más de 900 locales y tenemos la posibilidad de exportarlo. Así que la idea sería comercializarlo en varios países de Latinoamérica, ese es el plan para 2021 y estamos a punto de cerrar. Estoy súper contenta. Estamos desarrollando cuatro productos más. El cuarto todavía está en prueba, pero estoy muy orgullosa. ACF es una marca que me apoyó desde el principio, no es que yo tenía contacto con nadie, ni nada, simplemente le escribí a varias marcas que me gustaba mucho cómo trabajaban y les pregunté si querían colaborar conmigo, que yo tenía la idea y tenía una fórmula que quería traer a la Argentina. Ellos me dijeron: “Sí, no hay problema”. Otras marcas me dijeron que sí, pero ya no se alineaban con lo que quería hacer: yo quería que fuera apto vegano, que no esté testeado en animales, que no tengan ciertos ingredientes irritantes y la verdad que ACF formula muy bien, tiene excelentes laboratorios y unos excelente formuladores así que estoy súper contenta con los productos.

— ¿Por qué te dicen Dadatina?

— A mi hermano de bebé no le salía decir Daniela y me decía “da-da”. Me quedó para siempre. El “tina” lo agregué porque los sitios webs en su época te pedían usuarios con 8 letras (risas).

— ¿Pasar a ser influencer te costó? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Era imposible sostener la relación de dependencia, ¿no?

— Me costó muchísimo hacer el salto de trabajar de relación de dependencia a monotributista, por el hecho de que estamos en una situación con mucha incertidumbre. Es de una posición privilegiada poder hacer ese salto, pero no me daban más los tiempos. Estaba trabajando todos los días a toda hora, a todo momento para poder rendir bien en ambas cosas y era inviable. En noviembre decidí dedicarme a full a esto y me encanta porque puedo desarrollar mejor mis productos. Estoy haciendo un montón de cosas ahora que no las puedo contar, pero más adelante van a salir y van a estar disponibles. Y lo peor es que esto no es de lunes a viernes. Lo peor es que trabajás todos los días sí o sí. Obviamente, el nivel de trabajo te lo vas armando vos, te armás los horarios vos, te armás las reuniones vos, pero aún así es algo que nunca para. Además de todos los proyectos que uno tiene en privado, tenés que mantener tu cuenta, también tenés que estar creando contenido para eso.

En 2020 cerró un acuerdo con la empresa AFC para comercializar sus propios productos. La primera tanda se agotó en pocas horas Instagram Dadatina

— ¿Cómo manejás el hateo en las redes?

— La verdad es que tengo poco odio en mis redes. El odio que tengo es bastante infantil, como criticarme porque tengo una uña sucia o a la pared de mi casa le falta revoque. Al principio me afectaba un montón, en especial porque el crecimiento que tuve fue muy rápido y pasar de ser una persona relativamente privada a este tipo de exposición es bastante difícil, pero hoy en día la verdad es que simplemente me hice muy amiga de la herramienta de bloquear. Ni siquiera contesto, no hago nada: yo bloqueo y listo. Pero el odio es mínimo. Yo creo que tengo un mensaje bastante positivo y creo que informo de una manera responsable. Entonces, si tenés ganas de criticarme, capaz que por eso vas por la pared o por mis uñas o por mi corte de pelo o por el granito que me salió.

— ¿Me explicás, para mí que soy vaga, una rutina de skincare que pueda mantener en el tiempo?

— Una rutina infalible para mantener durante el tiempo es lavarnos la cara de día y de noche con algún gel de limpieza, usar protector solar de día y usar una crema a la noche para darle tiempo a la piel a que se regenere y combata todos los daños que le hicimos durante el día exponiéndonos al sol, a la contaminación, etcétera. O sea, tres pasos: un gel de limpieza, una crema y un protector solar. Es todo lo que necesitás.

— Una pregunta que muchos nos hacemos todo el tiempo: ¿por qué debería usar protector solar aunque no esté tomando sol?

— El protector solar lo usamos aunque no estemos tomando sol porque tenemos diferentes tipos de rayos que nos impactan e impactan en nuestra piel. Son los rayos UVA y UVB. Mientras que los UVB, que son los que nos broncean y son los que sentimos, no atraviesan ventanas y por eso no hace falta usar protector dentro de la casa, los UVA sí atraviesan ventanas y son rayos silenciosos, en el sentido de que no vas a tomar color por esos rayos, pero sí se te va a manchar la piel, te vas a arrugar y tenés chance de desarrollar cáncer. Esa sería la razón por la cual tendríamos que estar usando protector solar todo el año.