Denuncia en TikTok: estacionó el auto y después le pintaron el cordón de amarillo para cobrarle la multa

Una confusa situación se vivió en la provincia de Neuquén. En un video que circuló en la red social TikTok aparece en primera escena un auto de color azul marino estacionado sobre un cordón amarillo. Según las normativas vigentes, esta acción está penada por la ley y es motivo de una infracción.

Hasta ahí, la situación va en un carril normal. Pero, un grupo de personas aparecen en continuado a esa acción y cargan contra el inspector municipal, que con un cuaderno y lapicera en mano, comienza a llenar los casilleros con los detalles de la multa. El argumento de la queja es que el cordón fue pintado de amarillo una vez que el vehículo estacionó en esa zona.

A partir de ese momento, las personas - que no se visibilizan en la cámara, aunque se percibe la voz de un hombre y una mujer- sienten que la penalidad que deberá atravesar el conductor del auto es injusta y le piden al personal de la Municipalidad que revea su decisión. Del otro lado, la respuesta fue negativa y la conversación empezó a subir de tono. La secuencia en el registro fílmico de la cuenta @eleazarmorale1974 dura un minuto y al ser un material que tomó connotación viral reunió 51 mil visualizaciones.

Sin conocer el paradero del dueño del auto, un hombre, de una actitud efusiva, interpeló al inspector para que le diera explicaciones sobre el asunto, mientras enfocaba con su celular el cordón: “¡Esto estaba en gris y recién lo pintaron!”.

El trabajador municipal, con su chaleco amarillo correspondiente, hizo caso omiso y retrucó: “¿Qué tiene que ver?”. A lo que la persona, ya ofuscada, le planteó que no estaba cumpliendo correctamente con su deber: “¿Cómo que tiene que ver? La gente se estacionó y estaba en gris. No seas vivo, le estás sacando plata a la gente”. Ante el asedio verbal, el inspector amagó en reiteradas oportunidades a llamar a la fuerza policial: “Hace rato que me estás faltando el respeto”, comentó al finalizar la filmación.

Este acontecimiento tuvo lugar en la calle Roca, a metros de la intersección con Chrestia, en una zona donde circula un caudal importante de autos debido a la proximidad con instituciones educativas. Además, en un motivo que llamó a la queja de quienes interactuaron con el video, el auto se encuentra a escasos metros de una parada de colectivo, lo que sí decantaría en una razón para ser apercibido.

“Por mas que no esté pintado, está mal estacionado, al lado de la parada de colectivo. Con garita y todo”; “Pero, ¿Cómo lo van a pintar recién? Si es una parada de colectivo donde está totalmente prohibido estacionar esté o no pintado claramente se ve la garita”, fueron algunas de las voces virtuales sobre el hecho.

Por otra parte, algunos se lo tomaron con más humor y destacaron la supuesta rapidez que tuvieron las personas que pintaron el pedazo de hormigón: “Los pintores eran los hermanos de Flash de tan rápido que pintaron y se fueron”; “Claro, los municipales están con el tarro de pintura esperan que se estaciones y pintan el cordón”.