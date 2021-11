Descubrió un búnker secreto enterrado en su jardín y decidió transformarlo: el increíble resultado

En una casa de West Yorkshire, Inglaterra, un hombre se sorprendió al descubrir un antiguo búnker escondido debajo de su jardín. Todo comenzó cuando el propietario realizaba obras de remodelación en el exterior de la vivienda.

Sam, quien prefirió no revelar su apellido, estaba excavando y nivelando el terreno cuando encontró la estructura del búnker. De repente, notó que un sector de la superficie sonaba hueco y, en vez de seguir avanzando y rellenar el agujero, se dispuso a explorar el misterioso espacio bajo tierra.

Halló un viejo búnker debajo de su jardín y lo convirtió en un baño exterior

Acostumbrado a realizar ese tipo de trabajos debido a su oficio -trabaja como plomero-, el hombre de 34 años nunca pensó que se iba a topar con algo así. “Lo encontramos originalmente en 2019 mientras excavaba y nivelaba el jardín para colocar un césped nuevo”, detalló el británico a medios locales de West Yorkshire.

Ante las consultas sobre cómo fue el hallazgo, Sam contó: “Mi pala atravesó el piso hasta el vacío y mi suegro se acercó a ver. Descubrimos el viejo techo de cañón y las escaleras de piedra. Mi suegro, David, sugirió que siguiéramos cavando. No me gustó mucho, pero me alegré de haberlo escuchado. Nos llevó unos días desenterrarlo y sacar toda la tierra y los ladrillos a mano”.

Sam estaba excavando cuando se topó con la antigua construcción Capturas

En un principio, pensaron que se trataba de un sótano de una antigua casa demolida décadas atrás, pero algunos curiosos se contactaron con Sam para darle su punto de vista y coincidieron en que parecía un búnker de la Segunda Guerra Mundial.

De búnker olvidado a baño de lujo

Para preservar la estructura y aprovechar el ambiente extra en la propiedad, a Sam se le ocurrió una brillante idea: transformar el refugio subterráneo en un baño moderno como complemento para el bar que tiene en el jardín.

Como suele invitar familiares y amigos a disfrutar de reuniones al aire libre, le pareció un proyecto lógico para ofrecer más comodidad a sus invitados y ahorrarse la limpieza del interior de su vivienda. “De esta manera, no tienen que usar la casa”, dijo al medio Daily Mail.

Sencillo pero acogedor, así quedó el baño construido en el búnker Daily Mail

La obra, ya terminada, incluyó la renovación de la escalera, la recuperación de las paredes de ladrillo, la instalación de los sanitarios y una decoración entre rústica e industrial, con detalles en hierro y madera. Por fuera, el búnker ahora parece mucho más acogedor: tiene una pequeña puerta de acceso y una ventana para que entre la luz.

La decoración combina detalles rústicos e industriales Daily Mail

“Lo construí usando la mayor parte de los materiales que desenterramos, así que en total gasté alrededor de 1000 libras (unos 1300 dólares). Valió la pena”, dijo Sam sobre su nuevo -y singular- baño exterior.