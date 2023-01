Desde dónde se podrá ver el momento en el que la Luna ocultará a Marte esta noche

escuchar

Los curiosos de la astronomía tendrán un evento para ver esta noche: la ocultación entre la Luna y Marte, que se producirá en el cielo este 31 de enero cerca de la 1 de la mañana de nuestra hora local, cuando el planeta rojo -visible desde algunas partes del mundo como una estrella- quedará cubierto por el borde oscuro del satélite, para emerger poco después. Este evento astronómico también ocurrió en diciembre de 2022, cuando nuestro satélite natural estaba en su fase llena. En esta ocasión, ambos cuerpos celestes estarán localizados en la constelación de Tauro.

Las ocultaciones se producen cuando un cuerpo celeste oculta o “eclipsa” a otros desde nuestra perspectiva, en los momentos en que estos son visibles desde la superficie terrestre. La diferencia de este evento con un eclipse es que en estos últimos ambos cuerpos tienen tamaños similares (siempre hablando de lo relativo a nuestra percepción y no a sus medidas reales), mientras que en las ocultaciones, el cuerpo celeste que se pone por delante del que “desaparece” momentáneamente tiene una superficie aparente mucho mayor.

Cabe recordar que existen muchos tipos de ocultaciones posibles entre los diferentes cuerpos celestes que hay en el Universo y que, tal como recuerda el Instituto de Astronomía de las Islas Canarias, en España, la observación de este tipo de fenómenos dio lugar a numerosas conclusiones que hoy forman parte de nuestro conocimiento del cosmos. “La determinación de la distancia Tierra-Sol, los tamaños y formas de los diminutos asteroides, la atmósfera de Plutón o la localización precisa de algunas radiofuentes han sido algunos de los logros conseguidos por medio de fenómenos ocultantes”, explican desde dicho organismo.

Aunque el planeta marte tiene aproximadamente el doble de diámetro que la luna, su distancia hace que nos parezca mucho más pequeño que el satélite natural

¿Desde dónde se puede ver la ocultación entre la Luna y Marte?

Por desgracia, la ocultación astronómica de esta noche no podrá ser apreciada desde la Argentina, ya que solo una pequeña franja de nuestro mundo podrá divisar el momento en que los dos se “crucen” en el cielo. Tal como recuerda la organización In the Sky, sí se podrá ver desde México, Centroamérica, buena parte del Caribe y el sur de Estados Unidos, incluyendo Florida.

¿Es necesario utilizar algún elemento especial para ver la ocultación?

Más allá de esto, desde nuestras latitudes se podrá percibir cómo el satélite y el planeta rojo se “rozan”, y el brillo de Marte hará que el evento sea visible para el ojo humano aún en el cielo urbano, donde la contaminación lumínica muchas veces dificulta la observación de los movimientos de cuerpos celestes. Es por ello que, para presenciar esto, no será necesario utilizar un telescopio, aunque tanto este instrumento como unos binoculares serán de utilidad para no perder detalles del fenómeno.

El calendario astronómico con todos los fenómenos que ocurrirán en 2023

Febrero

3 de febrero: aproximación del Asteroide (367789) 2011 AG5

5 de febrero: Luna llena

20 de febrero: Luna nueva

Marzo

7 de marzo: Luna llena

20 de marzo: equinoccio de otoño

21 de marzo: Luna nueva

Abril

6 de abril: Luna llena

11 de abril: aproximación del Asteroide (4486) Mithra y máxima elongación de Mercurio

20 de abril: eclipse solar híbrido y Luna nueva

23 de abril: lluvia de estrellas Líridas

Mayo

5 de mayo: eclipse lunar penumbral y Luna llena

19 de mayo: Luna nueva

29 de mayo: máxima elongación de Mercurio

Junio

4 de junio: Luna llena y máxima elongación de Venus

18 de junio: Luna nueva

21 de junio: solsticio de invierno

Julio

3 de julio: Luna llena

17 de julio: Luna nueva

Agosto

1 de agosto: Luna llena

10 de agosto: máxima elongación de Mercurio

11 de agosto: lluvias de estrellas Perseidas o “Lágrimas de San Lorenzo”

16 de agosto: Luna nueva

27 de agosto: Saturno en oposición

31 de agosto: Luna llena

Septiembre

15 de septiembre: Luna nueva

19 de septiembre: Neptuno en oposición

22 de septiembre: máxima elongación de Mercurio y aproximación del Asteroide (458732) 2011 MD5

23 de septiembre: equinoccio de primavera

29 de septiembre: Luna llena

Octubre

8 de octubre: lluvia de estrellas Dracónidas

12 de octubre: acercamiento del cometa 103P Hartley 2

14 de octubre: eclipse solar anular y Luna nueva

21 de octubre: lluvia de estrellas Oriónidas

28 de octubre: eclipse lunar parcial y Luna llena

Noviembre

3 de noviembre: aproximación del Asteroide 2003 YT1 y Júpiter en oposición

13 de noviembre: Luna nueva y Urano en oposición

27 de noviembre: Luna llena

Diciembre

4 de diciembre: máxima elongación de Mercurio

12 de diciembre: Luna nueva

13 de diciembre: lluvia de estrellas Gemínidas

22 de diciembre: equinoccio de verano

27 de diciembre: Luna llena

