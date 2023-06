Desdramatizar la vida: cómo hacer para quitarle carga emocional a lo que nos pasa

escuchar

¿Cómo reaccionás habitualmente frente a situaciones o acciones de otras personas que sentís que te lastiman? Muchas personas experimentan mucho dolor cuando les sucede algo que perciben como negativo. Ante situaciones difíciles o penosas, tienen la sensación de que es el fin del mundo.

¿Por qué lo viven así? Por lo general, porque se manejan en la vida con una gran intensidad. Son personas muy intensas, y eso las lleva a sobrevalorar cada suceso y a vivenciarlo con dramatismo (aunque no se trate de algo de este tenor).

Por ejemplo, cuando alguien los rechaza en el amor, cuando no les aceptan una invitación a cenar, cuando extravían algo, o simplemente cuando un ser querido no les contesta enseguida un WhatsApp, la reacción está cargada de un dramatismo angustiante.

Con el paso del tiempo, las situaciones que les generaron esas respuestas, seguramente sean recordadas de manera diferente Pexels

Con el paso del tiempo, las situaciones que les generaron esas respuestas, seguramente sean recordadas de manera diferente y las ubiquen en su justo lugar. Tal vez, sí fueron vivenciadas como desagradables y molestas, pero, en perspectiva, ya no las ven como algo terrible.

Toda vez que nos sucede algo que nos hace sentir que nos desplomamos, lo ideal es identificar qué otra situación similar atravesamos en el pasado y que, pese a ello, al evocarla hoy, podemos decir: “Me molestó mucho”, “Fue injusto”, “No me merecía eso”, “Me dolió lo que me hizo”, y ya no la vemos con la misma carga emocional que la última vez.

Esta actitud nos ayuda a desdramatizar la vida, algo tan necesario en estos tiempos. Es una técnica simple, pero nos hace darnos cuenta de que después de eso que vivimos y nos dolió tanto, igual seguimos respirando y caminando hacia adelante. ¡No era el fin del mundo como pensamos entonces!

Solo así es posible superar los obstáculos y seguir creciendo hacia adelante sin que nuestro bienestar, y el de quienes nos rodean, se vea afectado.

Temas Emoción