“Devastada”: una inesperada pérdida golpea a la reina Isabel en su peor momento

La reina Isabel no atraviesa un buen momento. A la tristeza y al vacío enorme que dejó la muerte de su marido, el príncipe Felipe, hace poco más de un mes, ahora se suma la despedida de una de sus más queridas mascotas, el cachorro Fergus, que había sido un regalo de su hijo Andrés mientras el duque de Edimburgo estaba hospitalizado el pasado febrero.

Al parecer, el triste final se produjo el fin de semana pasado de manera repentina. La pérdida ha golpeado el frágil estado de ánimo de la monarca, que, como ya se sabe, es una amante de los perros y de los caballos. De hecho, una de las mayores alegrías de Isabel es pasear junto a sus mascotas por el parque del castillo de Windsor, donde sigue instalada desde hace un año debido a la pandemia.

La reina Isabel con Vulcan, uno de sus corgis que falleció en diciembre pasado

Según fuentes del palacio, el disgusto tiene a la reina “devastada”. Fergus era muy importante para ella, no solo por el momento en que llegó a su vida, sino porque venía a compensar la ausencia de Vulcan, otro de sus perros favoritos al que dijo adiós en diciembre de 2020. Afortunadamente, Fergus no era el único de sus fieles amigos: todavía le queda Muick, el segundo de los cachorros que le entregó el príncipe Andrés, además de otros ejemplares de corgi y dorgi, sus razas preferidas.

Las circunstancias tampoco ayudan al ánimo de Isabel. Su nieto, el príncipe Harry, sigue generando polémica con nuevas declaraciones mediáticas que continúan lastimando a la corona. Ahora, dijo que pertenecer a la familia real es “una mezcla entre la película The Truman Show y vivir en un zoológico”. En una entrevista que le hicieron para un podcast agregó: “¿De verdad esa iba a ser mi vida? ¿Sonreír y aguantar? Cuando tenía poco más de 20 años ya sabía que no quería estar en esa posición. No quería hacer eso. Sobre todo, siendo consciente del daño que esa presión hizo a mi madre. ¿Cómo iba a sentar cabeza y a tener una esposa y una familia sabiendo que la historia volvería a repetirse?”.

Una vez más, sus dichos sorprendieron a los miembros de la realeza británica, que no pueden entender por qué Harry se dedica a hablar de esta manera con la muerte tan reciente de su abuelo y el dolor enorme de la reina. Además están considerando, en caso de que siga así, si le deberían quitar todos los títulos, tanto a él como a su esposa, Meghan Markle.

LA NACION