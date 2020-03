Día del macaron: tres felices opciones para sobrellevar la cuarentena

Rodolfo Reich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020 • 00:51

No es necesario decirlo, pero vale la pena recordarlo: los dulces, en su medida justa, son una rápida fuente de felicidad . Esto se explica por causas fisiológicas (los azúcares proveen energía necesaria para la vida) , psicológicas (la dulce leche materna es lo primero que probamos como ser humanos) y gastronómicas (es uno de los gustos básicos, utilizado tanto para reforzar como para equilibrar otros sabores). Así, en momentos de miedo y encierro un dulce delicioso puede funcionar como una respuesta inmediata frente la angustia, como recompensa energética y bienvenida .

Y si bien el universo de opciones a disposición es enorme, con chocolates , alfajores e infinitos postres, esta semana aprovechamos una buena excusa: el 20 de marzo se celebra el día internacional del macaron, la gran golosina francesa convertida en ícono de la pastelería . Dos tapas delicadas elaboradas tan sólo con harina de almendra, azúcar, clara de huevo y colorante, rellenas de untuosas ganaches y jaleas frutales. Aquí tres opciones disponibles de macarons disponibles por delivery y take away, para un gusto personal. Que el distanciamiento social no nos quite el disfrute.

De chocolate y de lima

Crédito: Gentileza Mada Patisserie.

Arrancando su quinto año de vida en el barrio de Belgrano, Mada Patisserie hizo suyo un lema muy goloso: "Amamos lo dulce", afirman con orgullo. Palabras que corroboran en acciones con una nutrida propuesta de tortas, mini cakes, cookies, budines y alfajores. Entre las especialidades de esta casa dirigida por la chef pastelera Juliana Herrera Dappe está justamente el macaron, con sus colores pasteles y sabores diversos ofrecidos en coquetas cajas por docena o por 8 unidades. "Los lanzamos en 2016; honestamente pensé que iba a ser algo solo por pedido, fue al revés, enseguida tuve que sumar más sabores por la gran demanda", cuenta Juliana.

Hoy ofrecen rellenos estables (lima, maracuyá, chocolate blanco, chocolate negro, pistacho, Nutella, frambuesa y un argentinizado dulce de leche) y suman productos de estación . "Cuando consigo chauchas frescas de calidad, sacamos uno de vainilla. Cuando empieza la temporada, el de mandarina es delicioso. Y en verano tuvimos uno de chocolate y maracuyá", enumera. Son macarons muy suaves (utilizan una harina de almendras muy refinada), crujientes por fuera y húmedos por dentro, como deben ser.

Entre los favoritos de la casa están el de ganache de chocolate semiamargo (las tapas se colorean con cacao) y el de curd de lima, con jugo y ralladura de lima, crema, azúcar y yemas . A tono con la coyuntura, Mada Patisserie redujo en estos días el personal (atiende exclusivamente Juliana), reforzando los protocolos de limpieza y desinfección, y dejando entrar solo dos personas por vez al local. "Pueden hacer el pedido telefónico al 4775-6311, así cuando vienen ya está lista para la entrega", recomiendan en sus redes sociales.

Dirección: 3 de febrero 1064, Belgrano

De limón y de pistacho

Crédito: Gentileza Les Macarons de Paris.

Tras probarlos en Ladurée y en Pierre Hermé, las dos casas emblemáticas del macaron parisino, Agustina Moreno se enamoró de esta especialidad francesa. "Traje la receta y empecé a probar y probar, hasta conseguirlo. Es muy difícil de hacer: las cantidades deben ser exactas, lo mismo la temperatura de cocción; no te podés distraer", afirma. Así, ya en un lejano 2011 (mucho antes de que el macaron se pusiera de moda en Buenos Aires), Agustina fue pionera lanzando Les macarons de París , su propia marca exclusiva macarons que incluso tuvo local a la calle. Hoy mantiene una tienda on line para delivery o take away, además de participar en ferias como BA celebra Francia o Le Marché.

Estos días de quedarse en casa son así el mejor momento para navegar su sitio web y seleccionar cajas que van de dos a treinta unidades, con combos mixtos prearmados o la opción de elegir rellenos específicos: hay frutales (de naranja, frutilla, arándanos, limón), los llamados "tentación" (chocolate y dulce de leche), los "gourmet" (pistacho, café, chocolate blanco o negro) y los "croquette" (donde se suman vainilla y coco) . "Los rellenos son todos caseros. Para el de pistacho, muelo los frutos secos con mortero y luego los uno con chocolate blanco y crema de leche. Y mi favorito es el de limón, que hago un curd con huevo, azúcar, jugo de limón y manteca". Grandes, crocantes por fuera y muy suaves y delicados por dentro, con el collar bien marcado (un pequeño reborde más rústico que se debe formar en las superficies planas de cada tapa), son una verdadera delicia.

Dirección: solo por compra, take away por Av. Cerviño 3570, Palermo.

De chocolate con naranja

En uno de los márgenes del Mercado de San Telmo , con atención casi sobre la calle, Mercí es la gran panadería que le aporta puro sabor francés al barrio histórico de Buenos Aires. Un paraíso dedicado a las baguettes y los panes campesinos, con fermentaciones largas de masa madre que logran costras crocantes y migas alveoladas. A esto se suman algunos platos clásicos de la cocina gala y también algunos de los más ricos sándwiches de la zona, que son ideales para comprar y llevar en un almuerzo rápido (el de queso brie maduro es una delicia).

Creado por Antoine Raux y Jean Lauriot, dos franceses que viven hace más de una década en la Argentina, Merci tomó la celebración del día internacional del macaron en sus manos, presentando una promoción especial para la ocasión: una caja con ocho macarons de limón, pistacho, capuccino, frambuesa, arándanos, maracuyá, chocolate-naranja y un último sabor sorpresa "bicolor", a $550 pesos. En este caso, son macarons algo más rústicos y crujientes que los de la competencia, con una circunferencia más chica que se compensa con más cantidad de relleno relativo. Aprovechando el libre estacionamiento decretado en el barrio, es una muy buena opción para todos aquellos que viven en la zona sur porteña, para pasar y llevar unas cuotas de felicidad con forma de macaron a casa.

Dirección: Carlos Calvo 455, San Telmo