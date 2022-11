Día del Mate: ¿cuáles son las ocho claves para cebar?

escuchar

El 30 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Mate en la Argentina: una fecha que hace siete años rinde homenaje a esta bebida, que es considerada un símbolo patrio. Esta festividad fue promulgada por el Congreso en 2015 en honor al nacimiento de Andresito Guacurarí y Artigas en 1778, en Santo Tomé, Corrientes.

Este comandante de origen guaraní formó parte de la Banda Oriental junto a José Gervasio Artigas, y luchó por la independencia del país y en contra de las invasiones extranjeras.

Andresito fue el propulsor de la producción de yerba mate en el país. Creía que preservar esta infusión era clave para proteger la cultura y tradición del territorio, ante las amenazas de otras naciones.

La historia del mate en la Argentina

El consumo de la yerba mate comenzó en Paraguay con los rituales de las tribus avá, quienes sepultaban a sus seres queridos al lado de estas plantas para que sus espíritus permanezca en ellas y, luego, preparaban esta bebida para mantenerse cerca suyo.

La temperatura del agua y la forma en que se verte en el mate son muy importantes

Con el tiempo, se convirtió en una tradición popular en Uruguay y en la Argentina. Tal es así que en nuestro país, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se toma en un 98 por ciento de las casas y hay un consumo anual per cápita de 6,5 kilos.

Por otro lado, de acuerdo a un informe de 2018 realizado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, se producen 260 millones de toneladas al año, principalmente en las provincias de Corrientes y Misiones.

Claves para cebar un mate

● Elegir la yerba: existen muchas en el mercado, saborizadas, bajas en polvo, orgánicas, entre otras. Asimismo, muchos optan por aportar hierbas, especias, endulzantes o miel a su receta. Una buena yerba deberá tener un balance entre su hoja, palo y polvo, con un leve olor tostado.

● El mate: si se utiliza uno de madera o calabaza, es importante curarlo, llenándolo de yerba y agua caliente, y permitiendo que repose toda una noche. Existen otros modelos de cerámica, plástico, silicona, metal e incluso térmicos. Se recomienda que su boca sea ancha, para un uso sencillo.

● Temperatura: el mate debe ser servido con agua a una temperatura entre 70° C y 80° C . Esta nunca deberá ser menor, ya que no generará la infusión correcta de la yerba. De ser superior o hervida, podría quemarla y arruinar su sabor.

● Capacidad: esta bebida debe componerse con dos tercios de yerba, que se deberá agitar tapando con la mano, para quitar la mayor cantidad de polvo posible. Luego, esta deberá distribuirse de manera inclinada, para que no llegue a estar en contacto con el agua en su totalidad.

● Bombilla: muchos expertos recomiendan introducirla presionando contra la pared interna del recipiente y tapando con el pulgar su boquilla exterior. Esto evita que se generen obstrucciones.

● Cuidado con el agua: un buen mate no debe estar completamente húmedo. Es importante crear la denominada “montaña”, que consiste en una proporción de yerba superior que no se encuentra en contacto con el líquido.

● Paciencia a la hora de cebar: desde el termo o pava, se deberá verter cuidadosamente el agua, al lado de la bombilla. Dejar unos minutos iniciales en reposo servirá para que la yerba se hinche, mejorando su sabor.

● Frecuencia: si esta bebida no se mantiene en su temperatura ideal, perderá su infusión correcta y por lo tanto, su sabor. Asimismo, es importante contar con un ritmo al cebar y beberlo, para evitar que la yerba se enfríe y se provoque el efecto “lavado”.

