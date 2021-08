Día Mundial de la papa frita: promociones, conos por un peso y los lugares para saborear las mejores ofertas

“¡Sale con fritas!” debe ser una de las frases más escuchadas en las cocinas de los restaurantes argentinos. En particular, con el boom de las cervecerías, la guarnición experimentó un nuevo pico de popularidad que convierte al 20 de agosto, el Día Mundial de la papa frita, en otra oportunidad para degustar un plato que se lleva bien con las reuniones familiares, las de amigos y las cenas individuales.

Para celebrar la fecha, algunos locales gastronómicos porteños, que vienen de una larga y difícil temporada tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19, aprovecharon la ocasión y prepararon promociones insólitas, descuentos y menús especiales.

Conos de papa frita a precios del siglo pasado

Quizás una de las promociones más llamativas de esta fecha es la que ofrece Dr. Papa. Con una propuesta que te permite viajar en el tiempo, la cadena de papas fritas ofrecerá, durante el 20 de agosto, conos a un peso.

La insólita promoción de Dr. Papa: conos de papas fritas a un peso para celebrar el Día Mundial de la Papa Frita

Igual que aquellos que podían conseguirse en la década de los 90, las dieciocho sucursales que la tienda tiene a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán una porción de papas a cambio de una moneda. Tal cual lo anunció a través de sus redes sociales, la promoción comenzará a correr el viernes desde las 20 hasta las 23 en modalidad take away, con pago en efectivo.

Papas gratis con tu pedido

Entendiendo que parte de la magia está en el maridaje, Rocking Chips regalará porciones de papas a sus clientes. ¿Cuál es la condición? Hay dos alternativas para recibirlas: pedir una hamburguesa u ordenar dos pintas de cerveza.

Papas fritas gratis en determinados pedidos, la propuesta de Rocking Chips para celebrar el Día Mundial de la Papa Frita

Además, durante el Día Internacional de la papa frita, la hamburguesería con locales en Palermo, Nordelta y Pilar propondrá concursos y trivias desde sus redes sociales, en las que premiarán a los que más sepan de papas fritas con una cena gratis para dos.

Una hora de cerveza gratis

Club de la birra también ofrecerá una promoción especial en sus locales de Recoleta y Caballito: el viernes 20, entre las 18 y las 19, regalará una pinta de cerveza artesanal a cada cliente que compre sus Papas club, según informó Mundo Cerveza.

Club de la birra ofrecerá promociones durante una hora en dos de sus locales para celebrar el Día Internacional de la Papa Frita

El lugar ofrece tres tipos de Papas club: bravas, a la provenzal o con cheddar y, para acompañar, se puede elegir entre distintas variedades de cerveza (Lucky Honey de Río Beer Co, Golden de Bierhaus, PWR Scottish de Río Beer Co, Animal Lager de Río Beer Co o Porter de Bierhaus).

Papas gratis dignas de la realeza

Papas del rey: la propuesta de Rey de copas para celebrar el Día Internacional de la Papa Frita

El bar Rey de Copas, ubicado en Palermo Soho, será otro de los que se sume a la celebración por el Día Internacional de la Papa Frita. ¿Cómo? Con una promoción especial: comprando dos cervezas o dos vasos de Fernet, el lugar ofrece una porción de Papas del Rey que vienen con salsa cuatro quesos, panceta y verdeo. La oferta especial será válida durante el viernes entre las 18 y las 21 horas.

