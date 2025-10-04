Día Mundial de los Animales: por qué se celebra hoy

Cada 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales y la fecha tiene su origen en el día de San Francisco de Asís, considerado el santo patrón y defensor de los animales.

Este santo, nacido en 1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que los seres humanos deben comprender cuál es su lugar en la Tierra, y que su bienestar está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente.

Cada 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales Foto ilustrativa: PIXABAY

A su vez, el Día Mundial de los Animales fue establecido por la Organización Mundial de Protección Animal en una propuesta presentada en el año 1929, en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción.

En tanto, en 1978 se proclamó la Declaración Universal de Derechos del Animal, aprobada por la ONU, la cual establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de esos derechos provocaron crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

El Día Mundial de los Animales está estrechamente vinculado al Día de San Francisco de Asís ACI Prensa

Cuáles son las especies en extinción en el mundo en 2025

De acuerdo a la información provista por National Geographic, en el planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales y más del 20% está en peligro de extinción, como:

Ajolote

Mandril

Osos polares

Mono dorado de nariz chata

Lémures

Lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar

Huevos de rana arborícola

Olm

Tortuga angonoka

Pangolín

Gorila occidental de las tierras bajas

Chimpancé común

Tamarino multicolor

Monos de nariz chata de Yunnan

Oso panda

Mariposas monarca

Guacamayos Militares

Águila filipina

Monos narigudos

Tigres

Lince ibérico

Leopardo de las nieves

Antílope Saiga

Grullas de coronilla roja

Gavial indio

Buitres

Pico zapatos

Ángeles del mar

Esturión beluga

El oso panda es una de las especies en peligro de extinción Unsplash

Cuáles son las especies prioritarias en la Argentina

Según los registros que maneja la Fundación Vida Silvestre, en nuestro país existen distintas especies que corren peligro y es necesario tenerlas en cuenta para su preservación en el ecosistema natural.

Las siguientes son las especies prioritarias en el país: