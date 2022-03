Día Mundial del Sueño: por qué es tan importante el descanso y cómo impacta en nuestro rendimiento

En los últimos años, el concepto de bienestar comenzó a tomar mayor relevancia. La salud mental se volvió uno de los temas protagonistas en la agenda mediática y la importancia de cuidar nuestra salud se convirtió en una prioridad. La vida saludable se volvió una tendencia social, por lo que hoy en día las personas están cada vez más pendientes de su salud y buscan constantemente nuevas formas para llevar una vida plena de forma física, mental y espiritualmente. En el marco del Día Mundial del Sueño, Piero organiza “Ciclos”, una serie de charlas donde referentes de diversas áreas reflexionan y profundizan en la importancia de dormir bien.

El evento se llevará a cabo este 18 de marzo a las 14.30 horas vía streaming por YouTube (podés verlo haciendo click acá). Figuras como Paula “La Peque” Pareto, el doctor Pablo Ferrero, Julieta Puente, Alan Berry Rhys y el máximo referente argentino de básquet a nivel mundial, Manu Ginóbili, darán el presente. Ellos compartirán su propia experiencia con el descanso, contando anécdotas y detalles especiales sobre sus caminos profesionales.

Previo a dar inicio a “Ciclos”, tanto Juli Puente como Alan Berry Rhys destacan la importancia de dormir bien y por qué toman al descanso como un aliado tanto en su vida personal como profesional.

Encontrar el equilibrio: entrenar, comer y descansar

Piero define al descanso como “la herramienta principal para poder performar de la mejor manera y lograr los objetivos de vida que cada uno se proponga”. Además, hace mención a que es igual de importante que una buena alimentación y la práctica del ejercicio físico. Si bien esta temática no ha tenido el interés correspondiente en comparación con muchas otras cuestiones sociales, es de vital importancia saber que el descanso es la principal fuente de renovación de energía para encarar el día.

“Hasta hace poco no le daba mucha importancia al descanso”, dice Juli Puente. Y sigue: “No era algo que me interesaba, de hecho mucha gente me repetía que no estaba durmiendo ni descansado mientras entrenaba siete veces a la semana. Tenía que frenar”.

Juli Puente, la influencer que destaca el equilibrio entre la alimentación, el ejercicio y el descanso.

La influencer cuenta que la cuarentena la ayudó a bajar “80 cambios” y descubrir la importancia de dormir bien. “Inventé el Cardio de la felicidad y empecé a sentir que tenía que descansar sí o sí. El ritmo de vida que estaba teniendo no era compatible con lo que yo estaba haciendo. Estaba cansada, de mal humor y con ganas de que nadie me moleste. Ahí fue cuando aprendí que le tenía que dar la misma importancia al descanso, que al entrenamiento y a la alimentación”, cuenta.

Una vez que se empieza a valorar el sueño como un aliado estratégico y saludable, todo cambia. Y Juli Puente lo confirma desde su propia experiencia: “Una vez que empecé a incorporar hábitos saludables, noté muchísimos cambios tanto en mi autoestima, como en mi actitud y mi manera de encarar el día”.

La periodista ahondó en su pasado, precisamente al momento donde atravesó trastornos alimenticios. “Yo no comía, comía muy poquito para sobrevivir. Entrenaba mucho y casi no dormía. Llegué a pesar 38 kilos, mi cuerpo ya no funcionaba y llegó un punto donde ya no tenía ni fuerzas para entrenar. El mayor golpe de agua fría fue cuando me dijeron que me tenían que internar”, recuerda.

Continúa: “El médico me dijo que yo no solo tenía que comer, sino también descansar. Hay que tener en regla las tres cosas: el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Siento que yo lo viví y por eso lo digo. Me costó mucho tiempo aprender que el equilibrio es la clave del éxito, pero así lo es. Y desde que me di cuenta lo importante que es, empecé a comunicarlo”.

La creatividad no existe sin descanso

Entre los beneficios que brinda un buen descanso se destacan el incremento de la memoria y la creatividad. Cuando el cerebro está descansado y la producción de hormonas está equilibrada, la memoria funciona a la perfección.

Alan Berry Rhys es diseñador gráfico e ilustrador, trabajó con marcas como Jack Daniel´s, Absolut Vodka, Puma, California Customs, Revolver y Gravedad Zero. Desde la secundaria sabe que el diseño es lo suyo y ya lleva más de 20 años bajando sus ideas a papel y luego convirtiéndolas en obras de arte.

“Cuando Piero me convoca para empezar a reflexionar sobre el descanso y la creatividad, lo primero que pensé fue: ´Si no estoy descansado, no puedo trabajar´”, señala Alan. Como diseñador siempre trabajó en su casa, por lo cual la pandemia no le trajo ninguna sorpresa en términos de home office. Pero trabajar desde casa puede resultar engañoso. Tener a pocos pasos la cama puede ser una gran distracción. Sin embargo, el artista sostiene que para él siempre fue muy importante respetar sus horas de sueño. Además, cuenta que durante la semana se acuesta temprano, come liviano y entrena para liberar endorfinas. Gracias a estos hábitos, dice, duerme mucho mejor y se siente más productivo.

Alan Berry Rhys, el diseñador que prioriza el descanso para potenciar su creatividad.

La carrera de Diseño gráfico puede resultar agotadora. En épocas de entregas dormir es un lujo, pero Alan opina que es mejor darle prioridad al descanso que no dormir y trabajar toda la noche. “Entendí que si dormía rendía mejor, siempre preferí el trabajo posterior al descanso que quedarse hasta tarde como hacían muchos de mis compañeros”, confiesa.

En tiempos donde las pantallas abundan y la dependencia es cada vez mayor, conciliar el sueño puede resultar muy difícil. La nueva adicción a “scrollear” en redes sociales se ha vuelto uno de los mayores problemas para las personas a la hora de renovar energías y descansar correctamente. Es por esto, que Alan Berry Ryhs asegura que intenta usar máximo 15 minutos por día el celular y así usar su energía en otras cosas más relevantes.

En cuanto a su inspiración, surge cuando está descansado: “Hay imágenes que se me vienen a la cabeza a la noche ya acostado en la cama, o a la mañana cuando me levanto. Durante el día estoy con la cabeza en mil cosas: mails, mensajes, Twitter, de todo. Pero cuando estoy en la cama, aprovecho el momento donde no hay mucho para hacer, solo encontrarte con tu cabeza. Es un estado de vigilia absoluto donde surgen ciertas conexiones o encuentros de ideas que no puedo controlar”.

El descanso es un factor clave que vivir la vida a pura energía, rendir de la mejor manera y disfrutar al máximo. Si querés escuchar qué opinan los referentes de diferentes áreas al respecto, no te pierdas el evento de Piero.

