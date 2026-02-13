Por qué los expertos en limpieza recomiendan frotar las canillas con papel manteca

El sarro es uno de los inconvenientes más frecuentes en los hogares y suele hacerse visible, sobre todo, en espacios con alta humedad como el baño. Se trata de una sustancia alcalina que se forma cuando el calcio y el magnesio presentes en el agua reaccionan y se depositan en distintas superficies, un proceso que puede afectar canillas, electrodomésticos, cañerías y rincones expuestos al uso diario. Con el tiempo, estos restos no solo deterioran materiales, sino que también dan una sensación de descuido, aun cuando la limpieza sea constante. Frente a este problema tan común, existe un truco simple que ayuda a prevenir la acumulación y a mantener los ambientes en mejor estado.

Aunque pocos lo saben, el sarro no solo se acumula en canillas y superficies, sino que también puede desprenderse y entrar en contacto con la piel y el cabello durante la ducha, lo que a largo plazo puede generar sequedad y una sensación poco agradable. Este detalle suma otro motivo para prestar atención al problema y tomar medidas que permitan decirle adiós, de una vez por todas, a las canillas opacas que afectan la estética y el confort del hogar.

Para combatirlo, resulta fundamental mantener un cuidado regular de las instalaciones y de las zonas más expuestas al agua, pero también existen soluciones prácticas que no requieren productos costosos ni agresivos. Entre las alternativas caseras que ganan cada vez más popularidad aparece un método simple y eficaz: el uso de papel manteca, un elemento habitual en la cocina que puede ayudar a eliminar los restos de sarro y devolverle el brillo a la canilla y superficies sin demasiado esfuerzo.

El papel manteca se convirtió en un aliado inesperado para eliminar la cal de las canillas sin dañarlas (Foto: Freepik)

En este sentido, las expertas en limpieza y organización del hogar Julia y Natalia, conocidas en redes como @organiza_de_diez, compartieron un truco sencillo que se volvió viral. Según explicaron, el papel de horno se convierte en un gran aliado a la hora de limpiar las canillas, ya que permite retirar el sarro con facilidad y sin dañar los materiales, logrando que distintos elementos del hogar vuelvan a lucir impecables con un gesto mínimo.

Un truco simple y efectivo: cómo usar papel manteca para limpiar las canillas

Las recomendaciones para la limpieza de canillas

El primer paso es muy simple y no requiere ningún producto adicional: alcanza con hacer una pequeña bolita con una lámina de papel manteca, humedecerla levemente y pasarla por la canilla del hogar. De esta manera, el sarro se desprende con facilidad sin rayar las superficies, logrando un resultado visible en pocos minutos y sin esfuerzo.

La técnica también puede aplicarse en mamparas y zonas donde se acumula sarro y marcas de agua (Foto: Freepik)

Según explican Julia y Natalia, este método no se limita solo a las canillas. El papel de horno también puede utilizarse sobre la mampara del baño, donde suele acumularse sarro y marcas de agua, permitiendo recuperar una superficie limpia y uniforme. Se trata de un truco rápido, práctico y al alcance de cualquiera, ideal para mantener el baño en mejores condiciones con gestos mínimos.

La efectividad del papel manteca se debe a su textura ligeramente abrasiva y a su capacidad para absorber la humedad, lo que ayuda a desintegrar el sarro al frotar. Como resultado, las superficies quedan limpias, brillantes y libres de residuos, lo que prolonga el buen estado de la grifería y evita que la acumulación de sarro vuelva a convertirse en un problema cotidiano.