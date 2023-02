Disciplina: estos son los hábitos claves a seguir para alcanzarla, según Yokoi Kenji

escuchar

El conferencista colombiano de origen japonés Yokoi Kenji explicó las tres características básicas para ser una persona disciplinada en su video de YouTube “Disciplina”, en el que destaca que su ideal es lograr el equilibrio entre la disciplina del japonés y la alegría del colombiano.

Kenji nació en Bogotá y es hijo de padre japonés y madre colombiana; vivió los primeros 10 de su vida en Latinoamérica al lado de su abuelo Colombiano Jaime Gómez, comerciante Antioqueño de gran influencia en su vida.

A la edad de 10 años Kenji y sus padres viajaron a Yokohama, Japón, donde pasó 14 años de su infancia y juventud. El conferencista se describe así mismo como “un “trabajador social que convive con días grises y muy oscuros, como cualquier ser humano”.

Kenji invita a que las personas desarrollen tres áreas básicas de la disciplina “la organización, la limpieza y la puntualidad”. Esto hará que las personas crezcan de manera personal y colectiva, “la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia”, menciona el conferencista. El colombo-japonés también realizó un llamado a los jóvenes que no se sienten motivados y a sus padres para que confíen en las capacidades de sus hijos.

Kenji invita a que las personas desarrollen tres áreas básicas de la disciplina “la organización, la limpieza y la puntualidad” Freepik

La organización

Yokoi Kenji dice que las personas en Japón son muy organizadas con todos sus objetos materiales:“ Bautizan lugares de la casa para encontrar todo: llaves, zapatos, camisas etc. Al japonés le molesta mucho cuando las personas cambian las cosas de lugar porque dice ‘esto tiene lugar’”. Esto ayuda a optimizar el tiempo y a conocer el espacio de cada objeto.

La limpieza

De la misma manera, el conferencista destaca que la limpieza es un factor importante para ser disciplinado, “todos los días hay que eliminar muchas cosas, porque él [el japonés] no tiene un terreno tan amplio”.

Por esta razón, los japoneses creen que un espacio sucio y desordenado afecta la mente de manera negativa y se deshacen continuamente de las cosas que dejan de funcionar.

“Si usted abre su armario y tiene prendas que no ha usado por seis meses, tal vez no las va a usar y debe eliminarlas. Si no lo elimina, no habrá espacio para la llegada de cosas nuevas”, puntualiza.

El conferencista destaca que la limpieza es un factor importante para ser disciplinado Freepik

Puntualidad

Para finalizar, Yokoi Kenji menciona que la puntualidad con los horarios y las citas es fundamental para tener disciplina, ya que esto desarrolla hábitos positivos y crea voluntad. “En Colombia estamos muy mal con el tema, usted dice en Colombia ‘en un segundo llego’ y puede estar a 12 cuadras todavía. ‘Ya estoy ahí’ y todavía se está bañando”.

”Cuando no hay puntualidad vamos a sufrir muchísimo para tener disciplina, la disciplina es el resultado de la organización, la limpieza y la puntualidad”, enfatiza.

¿Cómo se puede dar la vuelta a ese “no querer hacer” que viven muchos jóvenes hoy?

En una entrevista realizada por EL TIEMPO en 2021, Kenji dijo que la mejor manera de solucionar el ‘no querer hacer’ de los jóvenes es encontrar soluciones y apoyarlos.

“Mi hijo, que está viviendo afuera, me llama y me escribe y sé que está viviendo momentos de soledad intensa, con seguridad ha llorado… Todo lo que no entiende ni vivió en casa lo está viviendo ahora. Pero acá le dimos seguridad y le dijimos: ‘Con buenas o malas calificaciones lo amamos, usted es la prioridad. La escuela, la universidad no es más importante: yo quiero que usted quiera ir a la universidad’ “.

De la misma forma hizo un llamado para evitar llamar a los jóvenes “generación de cristal”. ”Ellos no son de cristal. Ellos no tienen los traumas de muchas otras generaciones que fueron criadas a los golpes”, mencionó.

Hizo un llamado para evitar llamar a los jóvenes “generación de cristal” Freepik

Aprender a abrazar las crisis y dificultades

En medio de una conferencia en Guayaquil, Yokoi Kenji habló sobre cómo alcanzar la felicidad y que hacer frente a las dificultades que se presentan. Inició el tema haciendo hincapié sobre la familia: “Como cuando llegás a la casa, hayas vendido o no, y tus hijos se emocionan tanto al verte y corren a abrazarte. Ese momento de plenitud solo te hace pensar que todo está bien. Felicidad es una decisión que uno toma y punto”

Y enfatizó que las crisis también hacen parte de la felicidad “es equilibrio, aprender a abrazar las crisis y dificultades, pasar un momento difícil y no librarlo, sino abrazarlo para que cuando llegue la alegría sientas más su sabor”, mencionó. “La vida necesita de crisis, son parte de la felicidad, porque una vida de tanta felicidad debe ser horrorosa”, finalizó

El Tiempo (Colombia)