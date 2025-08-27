Dónde hay que aplicarse el perfume para que dure más y cuál es el error que comete la mayoría: “No lo hagan”

El principal desafío al usar un perfume es lograr que su aroma perdure durante toda la jornada. Esta dificultad puede deberse a diversos factores, que van desde el pH de la piel de cada persona hasta las variaciones climáticas. Por ello, una forma de prolongar su duración es aplicarlo en zonas estratégicas del cuerpo.

Cómo aplicar de manera adecuada un perfume

Facundo Sierra, influencer argentino y amante de los perfumes, publicó un video en su canal de YouTube donde detalla las zonas del cuerpo donde se deben aplicar las fragancias para maximizar su rendimiento.

Zona del cuello : la persona debe colocarse una base de cinco sprays de perfume distribuidos en ambos lados del cuello y en la nuca. Esto aplica para todo tipo de fragancias, tanto frescas como más dulces.

: la persona debe colocarse una base de de perfume distribuidos en ambos lados del cuello y en la nuca. Esto aplica para todo tipo de fragancias, tanto frescas como más dulces. Pecho : se recomienda aplicarse entre dos y tres sprays de perfume.

: se recomienda aplicarse entre dos y tres sprays de perfume. Espalda : al aplicar la fragancia en esta zona, se puede dejar estela del aroma conforme camine la persona.

: al aplicar la fragancia en esta zona, se puede dejar estela del aroma conforme camine la persona. Brazos: la fragancia se debe aplicar a lo largo del brazo para aprovechar el espacio. Se puede comenzar en la muñeca y aplicarlo tanto en la parte interna como externa.

El cuello y la nuca son algunos de los lugares esenciales para aplicarse un perfume

Luego de aplicar en estas zonas, Sierra recomienda fijar el perfume en zonas que estén protegidas por una camisa o vestido. Esto se debe a que el viento puede evaporar la fragancia.

Qué no se debe hacer al momento de aplicarse una fragancia

Además de las zonas estratégicas para mantener la fragancia, hay ciertas acciones que pueden hacer que los aromas se evaporen más rápido. Una de las más comunes es frotar el perfume en las muñecas, un error en el que muchos caen.

De acuerdo con Sierra, esta acción se puede aplicar en caso de querer oler el aroma. Sin embargo, puede acelerar el proceso de evaporación del perfume y, en consecuencia, limitar el tiempo de duración.

Frotar el perfume con las muñecas acelera la evaporación del aroma

“Esto (frotarse las muñecas con el perfume) no lo hagan. Simplemente, acelera el proceso de evaporación. Por ende, va a durar poco la fragancia”, sostuvo el influencer argentino.

Mitos sobre la manera de aplicarse perfume

Sierra también sugiere que hay algunos mitos sobre algunas zonas estratégicas para ponerse un perfume. Uno de estos es generar fatiga olfativa al aplicarse la fragancia en el área frontal del cuello.

La fatiga olfativa no se produce por aplicarse el perfume en el cuello Freepik

Sobre este tópico, el influencer sostuvo que la zona en sí no generaba esta incapacidad. “El perfume te va a generar fatiga tanto en el cuello como en otra parte del cuerpo. Debe ser muy lejos la distancia de aplicación para que no te genere esta afección", sostuvo Sierra.

Por qué se puede perder el efecto del perfume

Cuando una persona se aplica un perfume, se convierte en un aroma personal. Según consignó Elle, las variables detrás del efecto efímero de algunas fragancias son: