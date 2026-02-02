Los 11 mejores perfumes de hombre para ir a una entrevista de trabajo
Un experto reveló las fragancias ideales para reuniones laborales en oficinas
- 4 minutos de lectura'
Existen aromas de lujo que huelen a elegancia, formalidad y pulcritud. Un experto en fragancias compartió la lista de los mejores perfumes para una entrevista de trabajo o un ambiente laboral de oficina.
Los 11 mejores perfumes para una entrevista de trabajo
El experto en fragancias Agus Correas compartió en su cuenta de Instagram una lista con los 11 mejores perfumes para una entrevista de trabajo o un empleo de oficina.
Según el especialista, se trata de aromas que hacen lucir a la persona que los use como alguien elegante y formal, por lo que son ideales para ámbitos profesionales.
- Dior – Eau Sauvage
Es una línea ideal, ya que el Cologne puede usarse en verano, por ser más fresco, mientras que el Eau de Toilette es para cualquier estación del año.
- Hermès – Terre d’Hermès
Es una fragancia que define la elegancia oficinista. Un clásico cuyo aroma se caracteriza por un ADN olfativo amaderado y mineral.
- Prada – L’Homme
Es el perfume más limpio y pulcro para usar en una entrevista laboral o ambiente formal, que además otorga una sensación de lujo.
- Yves Saint Laurent – Jazz
Descrita como una fragancia masculina clásica, que evoca elegancia atemporal, gracias a su mezcla de notas frescas, especiadas y amaderadas. Aunque podría ser difícil de conseguir.
- Guerlain – Héritage
Una distinguida fragancia masculina de lujo, que muestra elegancia, sofisticación y una composición aromática amaderada especiada. “Con este vas a oler a un caballero clásico”, explicó el experto.
- Chanel – Bleu de Chanel
“Con este vas a ser el seductor de la oficina”, bromeó Agus Correas. Se trata de una fragancia clásica y de lujo que se caracteriza por su aroma versátil, moderno y sofisticado.
- Givenchy – Gentleman
Una fragancia masculina icónica por su combinación de notas frescas, florales y amaderadas que evocan sofisticación y elegancia contemporánea.
- Dior – Dior Homme
Ya sea en su versión 2020 o en la versión Sport 2021, es ampliamente recomendado para brindar una sensación de poder, elegancia y riqueza.
- Issey Miyake – L’Eau d’Issey Pour Homme
Una fragancia definida por su frescura compleja, su apertura vibrante y su secado amaderado.
- Tom Ford – Beau de Jour
Es una fragancia clásica masculina que “huele a poder y a dinero”, de acuerdo con el experto en fragancias.
- Xerjoff (Casamorati) – Mefisto Gentiluomo
Definido como “barbería italiana de lujo”, por estar inspirada en estos salones de finales del siglo XIX. Con una fragancia cítrica que se siente como pulcritud y elegancia.
Fragancias femeninas para una entrevista de trabajo
Aunque el experto en fragancias solo se centró en aromas masculinos, también existe una gran variedad de perfumes para mujer que pueden ser empleados en entrevistas laborales, según Glamour.
El primero es el Be Delicious Eau de Parfum, de DKNY. Se caracteriza por tener una esencia floral, fresca y ligera. Evoca elegancia y profesionalismo, además de tener notas amaderadas y ser difícil de olvidar.
En segundo lugar, se encuentra la Cologne Lime Basil & Mandarin, de Jo Malone London, que se caracteriza por tener un aura cítrica llena de ánimo, energía y dinamismo. Perfecta para una entrevista de trabajo en la que se busca lucir como alguien con mucho carácter.
Tropicale Eau de Toilette, de Oscar de la Renta, es el tercero de esta lista y tiene un aroma mucho más frutal. Transmite sofisticación y confianza, además de frescura. Algo divertido, pero elegante para el ámbito profesional.
Estas fragancias transmiten un “olor a limpio”, que también brinda una buena primera impresión en los ambientes laborales. Ya que en estas ocasiones se recomienda evitar los aromas demasiado penetrantes o exóticos y optar por versiones más refrescantes.
