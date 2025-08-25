La revelación de una psicóloga de California sobre los narcisistas y por qué es difícil decirles que no

El control psicológico ejercido por personalidades manipuladoras trasciende la simple persuasión para convertirse en un sofisticado sistema de dominación mental. Ramani Durvasula, psicóloga clínica, licenciada y profesora emérita de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, dedicó su carrera a desentrañar los mecanismos que emplean las personalidades narcisistas para ejercer control sobre otros individuos.

Qué significa ser narcisista y cómo se manifiesta

El narcisismo se define como un patrón persistente de grandiosidad, búsqueda de admiración y ausencia de empatía. Las personas que cumplen con estos rasgos suelen mantener una autoimagen frágil, aunque en la superficie transmitan confianza o superioridad.

De acuerdo con la Dra. Durvasula, esta persona observa a los demás como instrumentos para satisfacer sus propias necesidades de validación, reconocimiento o recursos. En estas dinámicas, la reciprocidad no está presente, lo que genera vínculos marcados por la manipulación y los conflictos.

“Su empatía es baja, variable y cognitiva, lo que significa que entienden lo que sientes, no es que no lo entiendan, lo entienden, simplemente no les importa”, dijo la especialista durante su participación en el pódcast Hábitos y ajetreo, conducido por Jennifer Cohen.

El Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP), reconocido clínicamente, implica que estos rasgos se mantienen de manera estable en diferentes contextos y afectan la vida social, laboral y emocional del individuo. “Causa una devastación en sus propias vidas, lo que resulta en corazones singularmente rotos”, aseguró.

La experta explicó que enfrentar a estos individuos requiere comprender sus motivaciones profundas en lugar de intentar superarlos mediante confrontación directa (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo es la manipulación psicológica de un narcisista y que es el gaslighting?

La psicóloga explicó que una de las principales estrategias de una persona con esta conducta para controlar a otros es el gaslighting. Este recurso consiste en cuestionar la percepción de la víctima tras hacerle dudar de su propia memoria o juicio.

“Esto causa mucho daño”, dijo la Dra. Durvasula. “A través del gaslighting, las personas fueron hechas para creer que eran el problema, lo que incluye pensar: “No hice esto lo suficientemente bien”, “no hice aquello lo suficientemente bien”, “soy el problema”, “estoy loco”, “hay algo mal en mí”, “estoy reaccionando exageradamente”, “soy demasiado sensible””, explicó.

El gaslighting no se limita a un malentendido. De acuerdo con la especialista, se trata de una negación constante de la realidad, en la que los narcisistas llegan a afirmar que el otro es “demasiado sensible” o que “inventa problemas”. Con el tiempo, esto genera confusión y dependencia, ya que la víctima comienza a percibirse como la causante de los conflictos.

Según Durvasula, este tipo de manipulación surge de la inseguridad y la vergüenza del propio narcisista, que proyecta en otros aquellas emociones que no desea afrontar. De este modo, consigue mantener el control sobre la narrativa de la relación.

Las personalidades narcisistas presentan un patrón complejo de comportamientos que incluye grandiosidad, necesidad constante de admiración y ausencia marcada de empatía hacia otros (Fuente: iStock)

Por qué es difícil rechazar a un narcisista

La experta subraya que la atracción inicial hacia personas con estos rasgos es común. Suelen presentarse como individuos seguros, exitosos o carismáticos, lo que facilita que generen interés en entornos sociales, laborales o románticos. Incluso aquellos que muestran vulnerabilidad pueden resultar atractivos al presentarse como figuras que necesitan apoyo.

“El problema surge cuando las personas se quedan atrapadas en la relación. Esto es usual si crecieron en sistemas familiares traumatizantes, ya que pones excusas para ellos, crees que va a cambiar, te culpas a ti mismo”, dijo la Dra. Durvasula: “Este comportamiento es tan familiar que también te mantiene a salvo”.

Además, según detalló, existen obstáculos prácticos que dificultan alejarse. La especialista mencionó factores como:

La dependencia económica

Los compromisos legales

La falta de redes de apoyo

El riesgo de seguridad personal

Estos elementos refuerzan el círculo de dependencia y explican por qué decir “no” se vuelve un desafío. “Irse de una relación narcisista no es una opción para todo el mundo, por lo que es insensible dar ese consejo a la ligera”, aseguró.

El mecanismo principal mediante el cual las personalidades narcisistas ejercen control mental es la distorsión sistemática de la percepción de la realidad de sus víctimas Shutterstock

¿Puede un narcisista cambiar?

Durvasula considera que, aunque es posible, el cambio es poco usual y requiere condiciones muy específicas. Para que se produzca, el individuo debe experimentar una crisis significativa, como la pérdida de vínculos importantes o de estatus laboral, que lo confronte con las consecuencias de su conducta.

Además, se necesita un alto nivel de motivación, una autoconciencia poco frecuente y un acompañamiento terapéutico intensivo especializado en trauma y regulación emocional. Incluso bajo estas circunstancias, el proceso es prolongado, costoso y con resultados limitados.

“Yo soy una firme creyente de que si alguien que es narcisista, literalmente tiene ese momento en el que dice: ‘Lo que estoy haciendo no está bien, he herido a mi pareja, he herido a mis hijos, he herido a las personas con las que trabajo, lo asumo’, en realidad, creo que hay una posibilidad de que se haga un trabajo real”, argumentó.