Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
Cuando el satélite queda completamente dentro de la región más oscura, adquiere colores anaranjados o rojizos por el paso de la luz solar a través de la atmósfera
El 3 de marzo de 2026 se verá desde Estados Unidos un espectáculo astronómico que cambiará el aspecto habitual del cielo nocturno. Será un eclipse lunar total: la Tierra se interpondrá entre el Sol y su satélite y lo cubrirá con su sombra.
¿Cómo funciona un eclipse lunar total?
Un eclipse ocurre durante la fase de Luna llena, cuando la Tierra proyecta una sombra que cubre progresivamente el disco lunar.
La NASA explicó que el astro nocturno primero ingresa en la penumbra, la parte externa de la sombra terrestre, donde el oscurecimiento es sutil. Luego entra en la umbra, la zona más oscura. A simple vista, el avance de esa área genera la impresión de que un “mordisco” oscurece la superficie.
Cuando la Luna queda completamente dentro de esa zona, se produce la totalidad. En esa fase, el satélite adquiere un tono rojizo o anaranjado porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al cuerpo celeste.
Las longitudes de onda más cortas se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y naranjas logran atravesar la atmósfera y colorean la superficie lunar.
Los horarios del eclipse lunar total en Estados Unidos
En el mapa de la NASA, los momentos clave del eclipse están expresados en Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés). Estos son:
- Inicio del eclipse penumbral (P1): 08.44 hs
- Inicio del eclipse parcial (U1): 09.50 hs
- Inicio de la totalidad (U2): 11.04 hs
- Fin de la totalidad (U3): 12.03 hs
- Fin del eclipse parcial (U4): 13.17 hs
- Fin del eclipse penumbral (P4): 14.23 hs
Traducidos a algunos de los principales estados norteamericanos, como California, Texas, Nueva York y Florida, los horarios quedan de la siguiente manera:
California: Hora Estándar del Pacífico (PST, por sus siglas en inglés), UTC -8
- Inicio penumbral: 00.44 hs
- Inicio parcial: 01.50 hs
- Totalidad: 03.04 a 04.03 hs
- Fin parcial: 05.17 hs
- Fin penumbral: 06.23 hs
Texas: Hora Estándar Central (CST, por sus siglas en inglés), UTC -6
- Inicio penumbral: 02.44 hs
- Inicio parcial: 03.50 hs
- Totalidad: 05.04 a 06.03 hs
- Fin parcial: 07.17 hs
- Fin penumbral: 08.23 hs
Florida y Nueva York: hora estándar del Este (EST, por sus siglas en inglés), UTC -5
- Inicio penumbral: 03.44 hs
- Inicio parcial: 04.50 hs
- Totalidad: 06.04 a 07.03 hs
- Fin parcial: 08.17 hs
- Fin penumbral: 09.23 hs
¿Cómo ver el eclipse lunar total en EE.UU.?
El eclipse se podrá observar sin instrumentos especiales. La NASA señaló que solo se necesita una vista despejada hacia la Luna. Para mejorar la experiencia, la agencia recomendó:
- Buscar un entorno oscuro y alejado de luces intensas.
- El uso de binoculares o telescopios puede intensificar el detalle del color durante la fase de totalidad.
Por su parte, la Universidad de Colorado Boulder aconseja verificar el pronóstico meteorológico, ya que la nubosidad puede impedir la observación.
Durante el eclipse, la Luna se ubicará en la constelación de Leo, debajo de las patas traseras del león. Con la superficie lunar oscurecida, algunas constelaciones podrán apreciarse con mayor claridad que en una noche habitual.
¿Qué otros fenómenos astronómicos se podrán observar en 2026?
Además del eclipse lunar total del 3 de marzo, la NASA comunicó la presencia de otros eventos astronómicos importantes que ocurrirán durante este año. Estos son:
- 31 de mayo: Luna Azul llena. Se producirá la segunda en un mismo mes calendario. En 2026 habrá un total de 13 lunas llenas. El fenómeno no implica un cambio real de color.
- 8 y 9 de junio: conjunción de Venus y Júpiter. Los dos planetas más brillantes del cielo parecerán ubicarse a muy corta distancia visual entre sí. No se necesitará telescopio para observarlos.
- 12 y 13 de agosto: lluvia de meteoros Perseidas. La presencia de la Luna nueva favorecerá la observación, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.
- 13 y 14 de diciembre: lluvia de meteoros Gemínidas. Este fenómeno anual permitirá observar meteoros conocidos por su tonalidad verdosa, especialmente después de la medianoche.
- 24 de diciembre: superluna. La Luna llena coincidirá con su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea más grande y brillante.
