Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo

El 3 de marzo de 2026 se verá desde Estados Unidos un espectáculo astronómico que cambiará el aspecto habitual del cielo nocturno. Será un eclipse lunar total: la Tierra se interpondrá entre el Sol y su satélite y lo cubrirá con su sombra.

¿Cómo funciona un eclipse lunar total?

Un eclipse ocurre durante la fase de Luna llena, cuando la Tierra proyecta una sombra que cubre progresivamente el disco lunar.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y su satélite natural durante la fase de luna llena NASA

La NASA explicó que el astro nocturno primero ingresa en la penumbra, la parte externa de la sombra terrestre, donde el oscurecimiento es sutil. Luego entra en la umbra, la zona más oscura. A simple vista, el avance de esa área genera la impresión de que un “mordisco” oscurece la superficie.

Cuando la Luna queda completamente dentro de esa zona, se produce la totalidad. En esa fase, el satélite adquiere un tono rojizo o anaranjado porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al cuerpo celeste.

Las longitudes de onda más cortas se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y naranjas logran atravesar la atmósfera y colorean la superficie lunar.

Los horarios del eclipse lunar total en Estados Unidos

En el mapa de la NASA, los momentos clave del eclipse están expresados en Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés). Estos son:

Inicio del eclipse penumbral (P1): 08.44 hs

Inicio del eclipse parcial (U1): 09.50 hs

Inicio de la totalidad (U2): 11.04 hs

Fin de la totalidad (U3): 12.03 hs

Fin del eclipse parcial (U4): 13.17 hs

Fin del eclipse penumbral (P4): 14.23 hs

La NASA publicó el cronograma completo del evento en Tiempo Universal Coordinado NASA

Traducidos a algunos de los principales estados norteamericanos, como California, Texas, Nueva York y Florida, los horarios quedan de la siguiente manera:

California: Hora Estándar del Pacífico (PST, por sus siglas en inglés), UTC -8

Inicio penumbral: 00.44 hs

Inicio parcial: 01.50 hs

Totalidad: 03.04 a 04.03 hs

Fin parcial: 05.17 hs

Fin penumbral: 06.23 hs

Texas: Hora Estándar Central (CST, por sus siglas en inglés), UTC -6

Inicio penumbral: 02.44 hs

Inicio parcial: 03.50 hs

Totalidad: 05.04 a 06.03 hs

Fin parcial: 07.17 hs

Fin penumbral: 08.23 hs

Florida y Nueva York: hora estándar del Este (EST, por sus siglas en inglés), UTC -5

Inicio penumbral: 03.44 hs

Inicio parcial: 04.50 hs

Totalidad: 06.04 a 07.03 hs

Fin parcial: 08.17 hs

Fin penumbral: 09.23 hs

¿Cómo ver el eclipse lunar total en EE.UU.?

El eclipse se podrá observar sin instrumentos especiales. La NASA señaló que solo se necesita una vista despejada hacia la Luna. Para mejorar la experiencia, la agencia recomendó:

Buscar un entorno oscuro y alejado de luces intensas.

El uso de binoculares o telescopios puede intensificar el detalle del color durante la fase de totalidad.

Por su parte, la Universidad de Colorado Boulder aconseja verificar el pronóstico meteorológico, ya que la nubosidad puede impedir la observación.

Durante el eclipse, la Luna se ubicará en la constelación de Leo, debajo de las patas traseras del león. Con la superficie lunar oscurecida, algunas constelaciones podrán apreciarse con mayor claridad que en una noche habitual.

¿Qué otros fenómenos astronómicos se podrán observar en 2026?

Además del eclipse lunar total del 3 de marzo, la NASA comunicó la presencia de otros eventos astronómicos importantes que ocurrirán durante este año. Estos son: