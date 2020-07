Michael Koropisz tiene 24 años y se presenta como un caballero victoriano desde la infancia. A partir de una imagen descubierta hace unos meses, el excéntrico joven británico asegura que, de hecho, vivió en el siglo XIX Crédito: Instagram

Obsesionado desde la infancia con la era victoriana, Michael Koropisz, un británico de 24 años que se viste y decora su casa como si estuviéramos en el siglo XIX, encontró una fotografía que parece explicar su excéntrica personalidad. Se trata de una imagen de 1905 en la que se ve a un hombre con rasgos muy similares a los suyos. A raíz del hallazgo, y cual personaje de la serie Dark, Koropisz está seguro de que vivió en otro tiempo.

"Siempre estuve obsesionado con el siglo XIX. Le dediqué mi vestuario y mi estilo de vida. Ahora entiendo que, tal vez, sea por mi existencia anterior. Mucha gente me dijo que soy un viajero del tiempo, pero no sé qué pensar aunque estoy convencido de que ese hombre soy yo en el pasado", explicó en una entrevista para el sitio LadBible.

Para ser coherente con su fanatismo, Koropisz se dedica a hacer retratos profesionales inspirados en la época en la que le gustaría haber vivido. Respecto de la foto, contó que se la enviaron pensando que era él: "Quedé asombrado cuando me di cuenta de que no era yo a pesar de que tenemos el mismo pelo, la misma forma de cara, la nariz igual y el mismo sentido de la elegancia. Busqué la imagen en Internet para saber si era falsa, pero no, es verdadera y fue tomada hace 115 años".

El artista se niega a mirar televisión y escribe con una pluma y un frasco de tinta además de usar galeras, capas y extravagantes corbatas para pasear por las calles de Stockport, en Manchester. En una nota de la edición británica del diario Metro, el entusiasta victoriano relató que se viste con ropa antigua desde la infancia: "Mi primer recuerdo es haber visto un sombrero de copa en la vidriera de un negocio y pedirle a mi madre que me lo compre".

Hasta que descubrió la fotografía, el retratista explicaba su estilo de vida como una fascinación extravagante, pero ahora asegura que se inspira en su doppelgänger: "Al principio me asusté porque nunca había visto a alguien tan parecido a mí. Es una de las experiencias más extrañas que viví pero me da tranquilidad porque ahora puedo comprenderlo todo", aseguró en LadBible.

Según sus declaraciones, Koropisz se enamoró de la era victoriana en la escuela primaria. "Para mis compañeros la clase de historia era aburrida, pero yo logré conectarme, sentí que entendía cómo vivían las personas en esa época. Cuando crecí comencé a investigar y a adoptar sus costumbres. Adoro todo de ese período de la historia: la moda, la moral, la estética de los muebles e incluso la música", contó el artista que, a pesar de su obsesión, tiene una cuenta de Instagram en la que se define como "youtuber".

"Soy un caballero educado. Detesto el malhumor y las groserías. Solo escucho música escrita antes de 1900 y suelo ir a la ópera. También tengo un buen nivel de piano y mando a confeccionar parte de mi ropa a medida o compro vintage: la edad promedio de mis prendas es de 120 años", concluyó.