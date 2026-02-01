Efemérides del 1° de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este domingo incluyen el Día del Trabajador Vitivinícola, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 1° de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo, en que se celebra el Día del Trabajador Vinícola en la Argentina.
Los trabajadores vitivinícolas comprenden aquellas personas que llevan tareas dentro de los viñedos, siembran, cuidan la cosecha, elaboran los vinos, mantienen las fábricas, distribuyen la bebida, entre otras cosas.
Esta fecha fue promulgada en la Convención Colectiva de Trabajo en Buenos Aires, el 27 de junio de 1975. Luego, fue instaurada un día como hoy, pero en 1991, con un acta que se firmó en San Rafael, Mendoza. Se trata de una de las principales regiones del país para el cultivo de la vid y desde donde se la exporta a todo el mundo. En estos acuerdos se garantizaron derechos laborales como un salario mínimo y se obliga a las empresas a abonar este feriado a todos sus empleados.
El festejo constituye una jornada no laborable para los trabajadores que se encuentran regidos bajo este convenio colectivo de trabajo.
Efemérides del 1° de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1851 – Muere la escritora y dramaturga británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo.
- 1874 – Nace el escritor y poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal.
- 1894 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Ford.
- 1901 – Nace el actor estadounidense Clark Gable.
- 1918 – Nace el abogado y juez argentino Carlos Fayt.
- 1918 – Nace la escritora británica Muriel Spark.
- 1926 – Nace la fotógrafa estadounidense Vivian Maier.
- 1930 – Nace la cantante, compositora y poeta argentina María Elena Walsh.
- 1939 – Nace el periodista deportivo argentino Diego Bonadeo.
- 1959 – Nace el músico y cantante argentino Enrique Héctor Chalar, más conocido como Pil Trafa. Integró bandas como Los Violadores y Pilsen.
- 1961 – Nace el exfutbolista argentino José Luis Cuciuffo. Fue campeón del mundo con la selección de su país en 1986.
- 1965 – Nace la actriz estadounidense Sherilyn Fenn.
- 1966 – Muere el actor y cineasta estadounidense Buster Keaton.
- 1968 – Nace la actriz y cantante estadounidense Lisa Marie Presley.
- 1969 – Nace el exfutbolista argentino Gabriel Omar Batistuta.
- 1976 – Muere el físico alemán Werner Heisenberg.
- 1994 – Nace el cantante y actor británico Harry Styles, ganador de tres premios Grammy. Fue miembro de One Direction.
- 2014 – Muere el exfutbolista y exdirector técnico español Luis Aragonés.
- 2024 - Muere el actor Carl Weathers.
- Se celebra el Día Mundial del Galgo.
- Se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola en la Argentina.
- 1
Cómo prevenir el hígado graso y qué hábitos hay que incorporar
- 2
Cuándo y cómo desinfectar la esponja de la cocina, según una especialista
- 3
Los cuatro ingredientes clave que debe tener el alimento de tu mascota, según los que más saben
- 4
Parecía que llevaba un tierno disfraz, pero cuando se acercaron descubrieron que había caído en la manos equivocadas: “Estaba cubierto con pintura tóxica”