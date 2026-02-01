Las efemérides del 1° de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo, en que se celebra el Día del Trabajador Vinícola en la Argentina.

Los trabajadores vitivinícolas comprenden aquellas personas que llevan tareas dentro de los viñedos, siembran, cuidan la cosecha, elaboran los vinos, mantienen las fábricas, distribuyen la bebida, entre otras cosas.

El 1° de febrero se celebra el Día del Trabajador Vinícola en la Argentina, que es una jornada no laboral para quienes se desempeñan en este rubro Marcelo Aguilar

Esta fecha fue promulgada en la Convención Colectiva de Trabajo en Buenos Aires, el 27 de junio de 1975. Luego, fue instaurada un día como hoy, pero en 1991, con un acta que se firmó en San Rafael, Mendoza. Se trata de una de las principales regiones del país para el cultivo de la vid y desde donde se la exporta a todo el mundo. En estos acuerdos se garantizaron derechos laborales como un salario mínimo y se obliga a las empresas a abonar este feriado a todos sus empleados.

El festejo constituye una jornada no laborable para los trabajadores que se encuentran regidos bajo este convenio colectivo de trabajo.

Efemérides del 1° de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1851 – Muere la escritora y dramaturga británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo.

Frankenstein, de Guillermo Del Toro Avance Oficial - Netflix

1874 – Nace el escritor y poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal.

1894 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Ford.

1901 – Nace el actor estadounidense Clark Gable.

1918 – Nace el abogado y juez argentino Carlos Fayt.

1918 – Nace la escritora británica Muriel Spark.

1926 – Nace la fotógrafa estadounidense Vivian Maier.

1930 – Nace la cantante, compositora y poeta argentina María Elena Walsh.

María Elena Walsh - El Reino Del Revés (Official Audio)

1939 – Nace el periodista deportivo argentino Diego Bonadeo.

1959 – Nace el músico y cantante argentino Enrique Héctor Chalar, más conocido como Pil Trafa. Integró bandas como Los Violadores y Pilsen.

1961 – Nace el exfutbolista argentino José Luis Cuciuffo. Fue campeón del mundo con la selección de su país en 1986.

1965 – Nace la actriz estadounidense Sherilyn Fenn.

1966 – Muere el actor y cineasta estadounidense Buster Keaton.

1968 – Nace la actriz y cantante estadounidense Lisa Marie Presley.

1969 – Nace el exfutbolista argentino Gabriel Omar Batistuta.

1976 – Muere el físico alemán Werner Heisenberg.

1994 – Nace el cantante y actor británico Harry Styles, ganador de tres premios Grammy. Fue miembro de One Direction.

Harry Styles - Sign Of The Times