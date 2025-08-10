Las efemérides del 10 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día de la Fuerza Aérea Argentina.

La jornada conmemora la creación en el año 1912 de la Escuela de Aviación Militar, situada por entonces en la localidad bonaerense de El Palomar. El presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto para formar esta institución, que en 1937 se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde funciona actualmente. A 112 años de este día fundacional para la aeronáutica nacional, corresponde extender un saludo a todo el personal civil y militar de la Fuerza Aérea.

Efemérides del 10 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1815 – El fraile recoleto Francisco de Paula Castañeda, de destacada actuación en la Revolución de Mayo de 1810, inaugura la Academia de Dibujo en el edificio del Consulado de Buenos Aires. En 1821, esta pasó a ser una cátedra de la Universidad de Buenos Aires.

1897 – El farmacéutico alemán Félix Hoffmann registra el ácido acetilsalicílico, componente básico de la aspirina.

1903 – Mueren 84 personas en un accidente ocurrido en el metro de París.

1912 – Se crea la Escuela de Aviación Militar.

1945 – Muere el inventor estadounidense Robert Goddard, padre de la cohetería moderna.

1955 – Nace José Luis Gioia, humorista argentino.

1960 – Nace el actor español Antonio Banderas.

1968 – Nace el actor argentino Fabián Vena.

1973 – Nace el futbolista argentino Javier Zanetti.

1977 – Nace la jugadora de hockey argentina Luciana Aymar, considerada la mejor de todos los tiempos en su deporte.