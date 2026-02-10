Las efemérides del 10 de febrero reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se cumplen 128 años del nacimiento del escritor alemán Bertolt Brecht.

Considerado uno de los dramaturgos más influyentes del siglo XX, Eugen Berthold Friedrich Brecht nació un día como este de 1898 en Augsburgo, en el actual estado alemán de Baviera. Se formó universitariamente en Múnich y Berlín, como recuerdan desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ya desde 1924 figuraba como autor teatral en el Berlín Deutsches Theater, bajo la dirección de Max Reinhardt. Cuatro años después se estrenó su obra más exitosa, la Ópera de dos centavos (conocida en algunos países como de tres peniques o tres centavos), una sátira sobre el capitalismo ambientada en el Londres victoriano que fue una de las obras más populares de Alemania hasta la llegada de Adolf Hitler al poder como canciller en 1933. Entonces, Brecht debió exiliarse y, luego de un paso por Escandinavia, recaló en California, Estados Unidos, donde vivió hasta el fin de la guerra. En ese período previo a su regreso a Europa escribió algunas de sus obras más conocidas, como La vida de Galileo Galilei (1938-1939), Madre Coraje y sus hijos (1941) y El círculo de tiza caucasiano (1944-1945).

Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898

Parte del legado de Bertolt Brecht es la creación del Teatro Épico, un género en el que se buscaba crear distancia emocional entre el espectador y el personaje, como un paso previo indispensable para el análisis objetivo y el posterior aprendizaje planteado por el autor. Después de volver a Alemania en 1948, fundó la compañía de teatro Berliner Ensemble en Berlín Este, capital de la República Democrática Alemana donde vivió hasta su muerte, el 14 de agosto de 1956.

Efemérides del 10 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1755 – Muere el filósofo y jurista francés Montesquieu.

1837 – Muere el escritor y dramaturgo ruso Aleksandr Pushkin.

1874 – En la provincia de Buenos Aires, Patricio Peralta Ramos funda Mar del Plata.

1897 – Nace la actriz estadounidense Judith Anderson.

1898 – Nace el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht.

1912 – En la Argentina se promulga la Ley Sáenz Peña.

1951 – Nace el músico y cantante argentino Roque Narvaja.

1952 – Muere el escritor y filósofo argentino Macedonio Fernández.

1958 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Ricardo “el Tigre” Gareca.

1962 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi.

1963 – Nace el actor y psiquiatra argentino Diego Peretti.

1967 – Nace la actriz estadounidense Laura Dern.

1967 – Nace el productor y guionista estadounidense Vince Gilligan.

1969 – Nace el actor y cómico argentino Martín Campilongo, más conocido como Campi.

1978 – Nace el cantante y rapero puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar.

1986 – Nace el futbolista colombiano Radamel Falcao García.